Banca Mediolanum, accordo con UniCredit per prelievi e versamenti in Atm

(Adnkronos) - Banca Mediolanum ha stretto un accordo con Euronet che consentirà da questo mese ai propri clienti di prelevare in un’unica soluzione 1000 euro al giorno. Lo ha annunciato il dg di Banca Mediolanum Igor Garzesi nel corso della convention della Banca in corso a Torino precisando che a Milano, Roma, Siena, Trieste, Torino, Padova e Parma sono stati avviati 7 Family Banker Office Special dotati di Atm per il prelievo in contanti. Garzesi ha poi sottolineato che dopo Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Mooney ed Euronet, dal prossimo 15 maggio i clienti di Banca Mediolanum potranno prelevare i propri contanti anche da sportelli UniCredit e da luglio effettuare versamenti di contanti e assegni.