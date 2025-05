Banca Mediolanum, al via convention oltre 5.500 partecipanti

(Adnkronos) - Si è aperta all’Inalpi Arena di Torino la convention nazionale di Banca Mediolanum, dal titolo ‘Perché’. L’appuntamento info-formativo riunisce nel capoluogo piemontese l’intera community Mediolanum, coinvolgendo oltre 5.500 spettatori tra Family Banker e dipendenti italiani ed esteri, ospiti istituzionali, partner, analisti finanziari e giornalisti. Un evento, sottolineano gli organizzatori, che si conferma come una delle produzioni corporate più complesse e articolate a livello nazionale. La scenografia, sottolinea una nota, si sviluppa su un palco lungo circa 44 metri e profondo quasi 19,5 metri, con una parte circolare con diametro di 13 metri. Le riprese verranno affidate a 13 telecamere con regia centralizzata in una cabina lunga 20 metri. In scena, 40 filmati realizzati in house, interventi istituzionali, momenti di spettacolo e contenuti multimediali curati da un team creativo composto da 6 registi e altrettanti autori, 11 grafici e 3D artist, 8 montatori , 27 performer e 4 testimonial d’eccezione. La macchina organizzativa ha lavorato per 4 mesi, prevedendo 9 giorni di allestimento, 6 giornate dedicate alle prove di relatori e artisti, 1 giornata tecnica e 2 giorni per il dia allestimento. In totale, sono 273 le risorse coinvolte direttamente nelle fasi operative che, il giorno dell’evento raggiungono le 580 unità di cui 26 producers. Un evento molto impegnativo anche dal punto di vista tecnico per l’imponenza della produzione, sottolinea ancora la nota, con volumi di materiali prodotti e utilizzati decisamente elevati: 4.800 mq di oscuramenti neri, 2.340 mq di grafica, 580 mq di ledwall appesi, 111 mq led see through di cui 69 mq motorizzato con sistema kinesys, 445 metri lineari di led dinamico, 281 punti motori per il sollevamento della strumentazione tecnica, 810 corpi illuminanti, 18 chilometri di caveria per cablaggio, 1.630 metri lineari fra truss e americane, 63 tonnellate di materiale appeso, 3 bigruppi da 700 kw cad, 25 bilici, 17 cluster audio, 2 cherry pickers da 20 e 22 metri, 2 pantografi da 14 e 16 metri, 1 muletto da 25q e 1 muletto da 30q, 20 aree tematiche che occupano 750 mq di superficie.