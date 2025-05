Sport e territorio: a Stiera i Campionati Italiani di Canoa Kayak confermano il valore della valle Stura

Domenica 4 maggio 2025, la frazione Stiera di Gaiola ha ospitato i Campionati Italiani di Canoa Kayak Discesa – specialità Sprint Classica, organizzati da Stiera Canoa & Rafting in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak.

L’evento ha rappresentato un appuntamento di rilievo per il panorama sportivo nazionale, registrando la presenza di:

18 società sportive italiane

86 atleti iscritti

126 equipaggi in gara

Le delegazioni, provenienti da diverse città – tra cui Genova, Milano, Brescia, Verona, Venezia, Perugia e Lodi – hanno soggiornato in valle Stura nei giorni precedenti alla competizione, generando un significativo indotto economico per le strutture ricettive e commerciali locali.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande partecipazione e sportività, valorizzata anche dalla cornice naturale del fiume Stura e dal coinvolgimento di pubblico, operatori e istituzioni locali.

Il successo organizzativo e sportivo della giornata conferma il ruolo centrale di Stiera Canoa & Rafting come riferimento per gli sport fluviali in Piemonte, oltre a sottolineare il potenziale della Valle Stura come destinazione per il turismo attivo e sostenibile.

"Eventi come questo – afferma Paolo Camurati, responsabile della società organizzatrice – dimostrano quanto lo sport e l’ambiente possano diventare strumenti concreti di valorizzazione del territorio, contribuendo alla sua promozione anche oltre i confini locali."

Stiera, con le sue acque adatte a diverse discipline e il contesto naturalistico incontaminato, si conferma così non solo teatro di eventi nazionali, ma anche luogo ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo della canoa, del kayak e del Rafting.