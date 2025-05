Tic Tac Two: la nuova versione della caramella Ferrero nasce ad Alba

Ha il cuore ad Alba la nuova sfida dolce di Ferrero, che lancia Tic Tac Two, versione rinnovata delle celebri caramelle nate nel 1969. A oltre mezzo secolo dal debutto del confetto che prende il nome dal rumore del pacchetto, l’azienda investe in una nuova linea produttiva nel suo storico stabilimento langarolo, confermando una volta di più il legame profondo con il territorio.

Il nuovo Tic Tac, già arrivato in Italia a fine aprile dopo un’anteprima nel Regno Unito, è senza zucchero, senza additivi coloranti e – come suggerisce il nome – due volte più grande del classico (1,02 grammi contro 0,49). Ma la vera novità è nella doppia esperienza di gusto: ogni confetto è composto da due strati sovrapposti. Le due varianti lanciate sul mercato italiano sono fragola-lime e menta fresca dolce, confezionate nel formato da 38 confetti, pensato per i consumi “on the go” e per accompagnare i momenti di socialità quotidiana.

L’operazione si inserisce nella strategia di innovazione continua del gruppo Ferrero, che punta a consolidare la sua leadership nel mercato delle caramelle dure – oggi valutato oltre 189,9 milioni di euro – e a rafforzare la presenza industriale in Italia. Secondo i dati Circana, Tic Tac ha registrato una crescita a valore del +6,2% negli ultimi sette mesi (luglio 2024-marzo 2025), con un tasso medio annuo di crescita (CAGR) dell’8% negli ultimi quattro anni.

Nel presentare il nuovo prodotto, l’azienda sottolinea che “Tic Tac Two rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di innovazione del gruppo, confermando la volontà di investire nel tessuto produttivo locale”. Il lancio sarà supportato da una campagna di comunicazione multicanale, in continuità con il posizionamento “Tic Tac rinfresca il lato positivo”.