Al Politecnico di Torino un seminario sui futuri scenari, tra pace e tecnologia

Il prossimo 8 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, nell'aula 4P del Politecnico di Torino, si terrà il seminario "Tecnologia, sostenibilità e pace. Riflessioni sugli scenari contemporanei".





Il seminario, rivolto alla comunità politecnica e aperto a tutta la cittadinanza, vuole stimolare il dibattito sulla relazione che intercorre tra sviluppo tecnologico, sostenibilità (nelle dimensioni ambientale, economica e sociale) e pace. I relatori, provenienti da aree culturali diverse ma capaci di integrarsi in un proficuo dialogo interdisciplinare, forniranno spunti di riflessione in tal senso, con uno sguardo attento agli scenari contemporanei.

Durante il seminario sarà presentato il Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies ( https://phd.uniroma1.it/web/national-phd-in-peace-studies_nd4085.aspx ) , promosso dalla Rete delle Università della Pace ( https://www.runipace.org/ ), con sede presso la Sapienza di Roma. Il Politecnico di Torino ha aderito a questo progetto tramite la costruzione, insieme all'Università di Napoli Federico II, di uno specifico curriculum, intitolato "Tecnologia, sostenibilità e pace", finalizzato a formare figure in grado di comprendere e gestire l’ambivalenza del progresso tecnico-scientifico e delle sue implicazioni economiche, sociali, ambientali nonché etiche e politiche, e capaci di orientare le proprie competenze verso obiettivi di sostenibilità, inclusione, giustizia sociale e pace.

Il seminario costituirà infine l'occasione per illustrare l'impegno del Politecnico di Torino per la marcia per la pace Perugia-Assisi, attraverso una serie di attività curate dal Servizio Sostenibilità del Politecnico.