Anche a Saluzzo il servizio "Send" per spedire e ricevere gli atti con valore legale

Sempre più a portata di telefono e computer, sempre più vicino ai cittadini. Prosegue la digitalizzazione dei servizi che il Comune di Saluzzo offre ai residenti-utenti attraverso il portale web istituzionale dell'ente che è stato rifatto con fondi Pnrr e reso anche completamente accessibile alle persone con disabilità. L'ultima novità si chiama “Send” (in inglese significa “spedire”).

E’ il sistema all'avanguardia per spedire e ricevere gli atti (funziona a livello italiano) dal Comune di Saluzzo con valore legale. Di che si tratta? Ad esempio, avvisi per Tari e Imu, annunci vari, cartelle, multe per infrazioni al Codice della strada, solo per citare i più classici. La piattaforma consente di ricevere gli avvisi direttamente sul telefonino o via mail e garantisce risparmi di soldi e tempo per i cittadini-utenti. Ma non è tutto, perché a risparmiare è anche l’ente pubblico: più saluzzesi usano “Send”, più il Comune potrà liberare risorse del bilancio, oggi usate per le notifiche e per pagare i costi di servizio, per finanziare altri servizi o opere pubbliche.

Con il modo tradizionale, sono ed erano i “messi notificatori” che dovevano partire dal municipio in via Macallè e andare in giro per Saluzzo a consegnare buste e far firmare ricevute. Oggi non è più necessario e basta un click.

“Send” è un servizio realizzato dalla compagnia partecipata del ministero “Pago Pa” ed è integrato con i vari programmi usciti negli ultimi anni per rendere digitale e a portata di click l’accesso ai servizi pubblici, come l’app "Io" e la "Cie-Carta d’identità elettronica", che sono due dei metodi per accedere alla piattaforma, per controllare le notifiche, per effettuare eventuali pagamenti. Il funzionamento di “Send” è illustrato sull’apposita pagina web della piattaforma. https://notifichedigitali.it/ In sintesi, “Send” ha diversi modi per “comunicare” con gli utenti. Ad esempio, attivando gli appositi avvisi su “Io”, o ricevendoli sulla pec (è necessario registrare gratuitamente il proprio indirizzo certificato sull’indice nazionale Inad).

Per alcuni possono sembrare nomi e termini astrusi. Ma non bisogna abbattersi! Per chi ha difficoltà ad approcciarsi con queste novità tecnologiche e, in generale per chiunque, il Comune di Saluzzo mette anche a disposizione il servizio su appuntamento dei “Facilitatori digitali” che possono illustrare meglio le potenzialità di “Send”, supportare nella registrazione e nell’attivazione, così come di tutti gli altri servizi web comunali.

“E’ davvero importante – precisano dal Comune – che tutti i cittadini scarichino e usino l’app Io che permette di accedere in modo sicuro e certificato ai servizi della pubblica amministrazione e, nel nostro, caso a quelli di Saluzzo. Inoltre, nel portale Io, vanno attivate le notifiche di “Send” per essere aggiornati in tempo reale quando arrivano comunicazioni o documenti. Oltre alla praticità e alla velocità, è anche questione di risparmio: quando si tratta di notifiche con spese a carico del contribuente, come ad esempio per una multa, si passa da un costo di circa 10 euro a soli 2 euro. Perché non approfittarne? Perché continuare a spendere di più”?

E’ online da alcuni mesi ed è ancora in fase di rodaggio perché deve ricevere il “via libera” dagli esaminatori del Pnrr. E’ il sito web completamente rinnovato del Comune di Saluzzo. Fra le novità principali, appunto, oltre all’aspetto grafico, c’è l’accessibilità completa per chi ha difficoltà sensoriali varie, attraverso un apposito programma. E’ sufficiente cliccare sul “omino” stilizzato all’interno di un cerchio blu, in basso a sinistra. Così si potrà scegliere di quale supporto avvalersi per navigare le varie pagine. Inoltre, proprio perché il nuovo portale ha ricevuto finanziamento Pnrr, oggi rispetta tutte le prescrizioni e le linee guida dettate a livello nazionale, per tutti i siti degli enti pubblici, dall’Agid – Agenzia per l’Italia digitale. Chi si era abituato alla navigazione con il sito in uso a partire dal 2020 ora deve apprendere la nuova organizzazione dei contenuti, che sono stati in ogni caso completamente ribaltati dalla vecchia all’attuale versione.

Parallelamente alla pubblicazione, nel nuovo portale sono stati aumentati i “servizi” a cui si può accedere direttamente online da casa o dallo smartphone, senza più la necessità di passare dagli uffici del municipio. Per accedere e per scoprirli tutti, si può cercare nella sezione “Servizi” appunto, o cliccare sull’icona dello “Sportello unico digitale”. Tutti i settori del Comune, man mano, “gireranno” le loro pratiche in digitale. Quelli che già oggi hanno avviato maggiormente l’iter sono l’Urbanistica, i Tributi e, in particolare, i Servizi alla persona, tra i quali rientrano i Servizi scolastici. Anche la maggior parte dei moduli e dei documenti da compilare, da alcuni mesi, sono caricati sul sito web in formato “editabile”, cioè si possono compilare direttamente dal pc, senza doverli stampare e poi ri-fotografare (scansionare) per l’invio in mail o per la consegna di persona. Una modalità che è anche “verde” e sostenibile perché evita l’utilizzo di carta.

“La trasformazione digitale – dicono dal Comune – è un processo complesso e anche lungo. Sono centinaia se non migliaia i documenti da caricare e scansionare, da sostituire, da correggere. I funzionari dei vari uffici ci lavorano da tempo, accanto alle loro mansioni tradizionali a contatto col pubblico che non si sono mai interrotte. Quindi, difficilmente questo lavoro si potrà mai dire completo e concluso. Invitiamo tutti gli utenti a segnalare eventuali errori o mancanze, in modo da continuare a migliorare sempre, per un beneficio che è a favore di tutti”.