Aperto il bando pubblico per la gestione dell'area attrezzata di Sant'Anna di Valdieri

L’amministrazione comunale di Valdieri, guidata dal sindaco Guido Giordana, rende noto che è indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’individualizzazione del soggetto al quale affidare la concessione in locazione ad uso commerciale degli immobili di proprietà comunale denominati “area attrezzata centro alpino” e l’immobile “ex caserma Gesso” siti in Sant’Anna di Valdieri.

A seguito di chiusura, l’area ha visto realizzarsi molteplici lavori di sistemazione e riorganizzazione per una somma totale di circa € 130.000,00, di cui € 15.000,00 finanziati dalla Fondazione CRC. Un impegno importante, portato avanti dalla presente Amministrazione Comunale, la quale sin dall’inizio del proprio mandato ha dimostrato interesse nell’area in oggetto creando un’opportunità concreta per chi vuole avviare un’attività, offrire un servizio utile o portare nuova vita alla frazione dell’alta Valle Gesso.

L’area attrezzata denominata CENTRO ALPINO ha le caratteristiche per essere classificata area attrezzata per pic nic, area sportiva e area giochi bimbi, Area destinata a campeggio mobile o temporaneo e struttura al servizio del Centro Alpino per la somministrazione di alimenti con attività di preparazione alimenti configurabile come “piccola ristorazione” e/o ristorazione veloce e/o tavola calda.

L’immobile denominato EX CASERMA GESSO ha le caratteristiche che consentono la gestione per una delle seguenti tipologie: Bed & breakfast, Affittacamere, C.A.V. e Locazione turistica.

La locazione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza, il presente contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 6 (sei) anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 21 Maggio 2025 alle ore 12:00.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il BANDO con relativi allegati sul sito comunale al seguente link: https://www.comune.valdieri.cn.it/Dettaglibandi?ID=77720-1