Bra, la pittrice Lidia Botto in mostra a palazzo Mathis con “Fiori: emozioni a colori”

I fiori, con la loro bellezza effimera e la loro carica simbolica sbocciano a Bra, trasformando Palazzo Mathis in un giardino d’arte e poesia.

Merito della mostra allestita dalla pittrice Lidia Botto dal titolo “Fiori: emozioni a colori”, inaugurata sabato 3 maggio nella sala nobile del Palazzo alla presenza di un folto pubblico con l’introduzione dell’assessore alla cultura Biagio Conterno.

Il tema, oltre ad essere molto appropriato a questo periodo dell’anno, rappresenta un soggetto da sempre caro nella produzione dell’artista braidese che, pur dedicandosi anche ad altri filoni, lo ha sempre coltivato assiduamente con la fragranza inebriante del dialogo emotivo e cromatico.

Nello storico edificio di piazza Caduti per la Libertà sono presentate 26 opere, dove il fiore viene interpretato in maniera differente, a volte come un simbolo, altre volte come una semplice espressione cromatica, altre ancora come un’occasione di riflessione sulla fugacità della vita.

Lidia Botto è nata a Bra, ha frequentato il Liceo artistico e l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. Insegnante di disegno e arte, ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive. Storica dell’arte, è autrice dei capitoli dedicati all’architettura e alla pittura del testo “Tesori di arte in Bra”, oltre che di numerosi articoli e saggi su riviste e pubblicazioni locali.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 25 maggio con il seguente orario: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; mercoledì e venerdì 9-12.30; sabato e domenica 16-18. Ingresso gratuito.