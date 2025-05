Cambio al vertice all'Asava di Alba, Franco Sampò lascia dopo tre anni: "Il futuro è in buone mani"

È Roberto Giachino il nuovo presidente di Asava Alba, l’associazione di Autisti Servizio Ambulanza Volontari Alba con sede a Grinzane Cavour. La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea ordinaria del 24 aprile, dedicata all’approvazione del bilancio e al rinnovo delle cariche sociali. Giachino, che ricopriva la carica di direttore sanitario, prende il posto di Franco Sampò, che conclude il proprio mandato dopo tre anni alla guida dell’associazione.

L’avvicendamento avviene in un momento di piena vitalità per il sodalizio, che oggi conta oltre 200 volontari iscritti, numerosi dei quali attivamente coinvolti nei servizi in convenzione con Asl CN2 e Azienda Zero. Negli ultimi mesi sono stati inseriti in organico anche i nuovi volontari formati, tra cui alcuni già in possesso dell’allegato C e ora abilitati al servizio completo grazie all’ottenimento dell’allegato A.

"Lascio per motivi personali – afferma Sampò – ma con la serenità di sapere che il futuro dell’Asava è in ottime mani, con il nuovo presidente e tutto il direttivo".

Il bilancio di questi tre anni alla presidenza è tracciato con gratitudine e orgoglio: "Mi piacerebbe dire grazie di vero cuore ai miei collaboratori del direttivo, a tutti i dipendenti e, per ultimi ma non certo per importanza, ai volontari. Con loro si è creato un legame vero, fatto di fiducia e amicizia. Andare in sede non è mai stato una fatica, ma una soddisfazione."

Un ringraziamento particolare è rivolto al vicepresidente Claudio Rava, che resta in carica: "In questi tre anni si è sobbarcato tutta la parte burocratica, la gestione dei bandi e il complesso lavoro della formazione, di cui è responsabile. Il suo impegno è stato fondamentale". L’associazione continua intanto a rafforzarsi anche sul piano logistico. Sono in fase di realizzazione due nuovi spazi al primo piano della sede: una sala riunioni e una sala dedicata alla formazione, entrambe previste in consegna entro fine giugno. Nello stesso periodo è atteso anche l’arrivo di una nuova ambulanza, già deliberata dal consiglio direttivo.

"L’associazione è viva, forte e operativa – ha concluso Sampò –. Abbiamo un buon ricambio e continuiamo a garantire i servizi con costanza e qualità."