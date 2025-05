Confindustria Cuneo sostiene Circonomia 2025: "Sostenibilità produttiva strategica per ambiente e competitività"

Anche per il 2025 Confindustria Cuneo rinnova il proprio sostegno a Circonomia, il Festival internazionale dell’economia circolare e della transizione ecologica, che quest’anno, con gli appuntamenti in programma dal 22 al 24 maggio ad Alba, taglia il traguardo della decima edizione.

La partecipazione dell’Associazione nasce da una crescente consapevolezza, diffusa tra le aziende cuneesi, dell’urgenza di adottare modelli produttivi sempre più sostenibili e responsabili nei confronti di società e ambiente. La sostenibilità, infatti, non è più solo una scelta etica, ma un vero fattore di competitività, capace di generare valore economico, sociale e ambientale.

Le imprese della Granda hanno avviato questo percorso da tempo e oggi, rispetto a tali temi, fanno registrare percentuali di coinvolgimento in linea o, in molti casi, anche superiori alla media regionale, trovando nell’Unione degli industriali cuneesi il partner ideale per affrontare le sfide della nuova transizione. Secondo l’edizione 2024 del Report di sostenibilità di Confindustria Cuneo, il 53% delle aziende manifatturiere della provincia ha già integrato i principi di sostenibilità nella propria filiera produttiva. Un valore in crescita di quasi quattro punti percentuali rispetto al 2021 e superiore alla media regionale che, in base ai dati Unioncamere Piemonte, si è attestata nel 2023 al 51,4% (in aumento rispetto al 48,1% di due anni prima).

Significativo, inoltre, l’incremento della conoscenza diffusa sul tema: nel Cuneese, la percentuale di aziende che dichiara di conoscere i principi base della sostenibilità è salita in due anni dal 42 al 68%.

"È la consapevolezza di essere soggetto sociale che rende Confindustria Cuneo più sensibile alla sostenibilità in tutte le sue forme, compresa la Fondazione Industriali, di cui Confindustria Cuneo è promotore - dichiara il Presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna -. Si tratta di un progetto nobile che, attraverso il lavoro, afferma l’importanza della responsabilità sociale come valore fondante dell’impresa moderna. Un aspetto che abbiamo condiviso anche con il Presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini. È questo il valore aggiunto delle oltre 1.200 imprese che rappresentiamo con orgoglio: una comunità imprenditoriale moderna e attenta alle evoluzioni dei mercati e alle nuove dinamiche produttive, che trova in eventi come Circonomia occasioni preziose per condividere idee, buone pratiche e soluzioni concrete finalizzate alla crescita sostenibile".

