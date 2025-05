Consegnato il materiale umanitario raccolto dagli Alpini a Mondovì e destinato al Libano

È stata completata con successo la consegna del materiale umanitario raccolto a Mondovì e destinato al Secondo Reggimento Alpini di Cuneo che, a partire dal secondo semestre dell’anno, sarà impegnato nel sud del Libano nell’ambito della missione internazionale UNIFIL.

L’operazione, resa possibile grazie alla fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Sezione di Mondovì dell’Associazione Nazionale Alpini, ha visto la partecipazione attiva della cittadinanza, che ha donato generosamente materiale sanitario, beni alimentari a lunga conservazione, materiale scolastico, vestiario e giocattoli. I beni, raccolti e catalogati dai volontari presso la Sala Scimè, saranno distribuiti alla popolazione libanese dal contingente italiano nell’ambito delle attività di cooperazione civile-militare, promosse dalle Forze Armate, contribuendo a rafforzare il legame umano e l’empatia tra i militari italiani e la popolazione civile locale.

"Questa iniziativa dimostra come la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini possa tradursi in un gesto concreto di solidarietà verso chi vive in condizioni di difficoltà - ha dichiarato Armando Camperi, presidente della Sezione ANA di Mondovì, esprimendo un sentito ringraziamento per il sostegno dimostrato all’Amministrazione comunale e alla popolazione per la sensibilità e le generose donazioni -.Non possiamo che rivolgere la nostra più sincera riconoscenza alla Sezione ANA di Mondovì e, in generale, al Secondo Reggimento Alpini di Cuneo – hanno aggiunto il sindaco e l’assessora alle Politiche sociali – per questa rilevante attività solidale che da un lato conferma la generosità dei cittadini monregalesi e dall’altro dimostra il valore umano dei nostri militari impegnati nelle missioni all’estero, capaci di amalgamare la serietà professionale con un approccio attento e sensibile alle esigenze e ai bisogni della popolazione locale".

Il materiale raccolto sarà distribuito direttamente alle comunità più bisognose del Libano meridionale dai militari del Secondo Reggimento Alpini di Cuneo, che costituirà il nucleo principale del contingente ITALBATT nell’ambito della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), operativa dal 1978 e potenziata con la Risoluzione 1701 del 11 agosto 2006, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’obiettivo è quello di mantenere la pace lungo la linea di demarcazione tra Libano e Israele, fornendo al contempo assistenza e sostegno alle popolazioni colpite da anni di instabilità.