Cuneo: via alla riqualificazione dell'anfiteatro del quartiere San Paolo

Sono partiti stamane, martedì 6 maggio, i lavori di risistemazione dell'anfiteatro dei giardini Etty Hillesum, situato nel quartiere San Paolo. L’intervento, che verrà eseguito compatibilmente con le condizioni meteorologiche e in alternanza con altri lavori già in corso sul territorio, mira a migliorare la fruibilità di questo spazio, rendendolo ancora più accogliente per eventi, incontri e momenti di aggregazione.

L'anfiteatro, da sempre un punto di riferimento per il quartiere, verrà sottoposto a operazioni di manutenzione che prevedono la sistemazione delle sedute e il miglioramento dell’area verde circostante. Nei mesi scorsi l’area lungo via Beppe Fenoglio era stata oggetto di diverse segnalazioni di incuria e di un’interpellanza in Consiglio comunale. In quest’ultima occasione il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Luca Serale, si era impegnato a trovare una soluzione definitiva. Di conseguenza, l’amministrazione comunale si è fatta carico dell’intervento, finanziato con fondi propri.

“Oggi iniziano i lavori che restituiranno la struttura al quartiere – commenta lo stesso Serale -. Vogliamo che l’anfiteatro torni ad essere uno spazio fruibile e decoroso, un luogo di incontro e socialità per tutti i residenti. Grazie a questi interventi, riqualifichiamo un’area importante che merita di essere valorizzata”.