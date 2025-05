Il Piemonte protagonista a TUTTOFOOD Milano, l'assessore regionale Bongioanni: "Obiettivo valorizzare la filiera agroalimentare, eccellenza della Regione " [VIDEO]

Si è aperta ieri, lunedì 5 maggio, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Presidente di Fiere di Parma, Franco Mosconi, di Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano e di Matteo Zoppas, Presidente ICE, e con un intervento sul tema “Il ruolo dell’AI nei settori chiave dell’agroalimentare” a cura di Valeria Sandei, CEO di Almawave, TUTTOFOOD Milano 2025.

All'evento, che ha visto protagoniste le aziende e in particolare la filiera latto-casearia, per la Regione Piemonte era presenta l'assessore all'agricoltura Paolo Bongioanni che ha evidenziato l'importanza dell'appuntamento dedicato al settore agroalimentare.

- spiega l'assessore -.

Il nostro obiettivo nei prossimi mesi sarà quello di brandizzare il nostro territorio con il logo del nuovo brand “Piemonte is - ECCELLENZA PIEMONTE” che entro fine anno sarà inserito nel packaging dei prodotti.

Si tratta di un logo che la Regione Piemonte ha scelto per promuovere l’identità di un territorio da sempre vocato all’agroalimentare e far conoscere ai consumatori le straordinarie eccellenze di una filiera caratterizzata da produzioni di grande qualità, formidabile nella sua capacità imprenditoriale ma non ancora pienamente percepita a livello internazionale".

"Il nostro territorio - chiosa Bongioanni - ha un enorme patrimonio agroalimentare di qualità che ha bisogno di essere reso immediatamente riconoscibile e che dev’essere associato nella percezione collettiva a dove viene prodotto, per promuovere sempre più il Piemonte in Italia e sui mercati mondiali e al tempo stesso dare valore ai produttori. Il nuovo logo è al tempo stesso garanzia di provenienza e di filiera e veicolo per la sua promozione".