Lo scrittore Davide Morosinotto all'Einaudi di Alba: studenti e docenti a confronto sull'intelligenza artificiale

È stata una giornata speciale, quella di lunedì 5 maggio, per l'“Einaudi” di Alba, che ha ospitato lo scrittore Davide Morosinotto, autore tra i più amati della narrativa per ragazzi e giornalista tradotto in 25 lingue. Il suo nome è legato a successi editoriali come Il rinomato catalogo Walker & Dawn (Super Premio Andersen 2017), La più grande (Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021) e alla recente antologia Al centro tu (Giunti, 2025).

La visita si è articolata in due momenti. Alle ore 12, Morosinotto ha dialogato con gli studenti delle classi seconde sui romanzi L'Ultimo cacciatore e Temporali, rispondendo alle domande moderate dagli stessi ragazzi, in un confronto vivace e stimolante. Successivamente, alle 15.30, si è tenuto un incontro formativo aperto al pubblico sull’uso dell’intelligenza artificiale a scuola, occasione utile di approfondimento per docenti e operatori educativi.

All’evento erano presenti anche Lucia Vignolo, assessora alle Politiche giovanili e con delega all’intelligenza artificiale, e Filippo Currado, presidente del Forum Giovani