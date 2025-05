Mondovì, collegio docenti e consiglio di istituto dei licei ribadiscono il 'no' alla divisioni su più sedi

La maggioranza dei docenti del "Vasco Beccaria Govone" ribadisce il proprio 'no' alla divisione dei corsi su più sedi.

"A seguito di un lungo pomeriggio interlocutorio in cui, a partire dalle 16, si sono svolti sia un Collegio docenti sia il Consiglio di Istituto del Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì, la posizione già espressa, e ancora confermata ieri, dal primo organo attraverso un puntuale e pragmatico comunicato stampa - diffuso nei giorni scorsi e seguito da amplissima adesione alla raccolta firme lanciata in sostegno del suddetto comunicato - viene confermata dal secondo" - scrivono in una nota.

"Infatti - spiegano dall'istituto -, dopo attenta e approfondita discussione, il Consiglio di Istituto – che, ricordiamo, è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi della scuola – ha espresso a maggioranza parere contrario alla proposta della Provincia relativa alla cessione di alcune aule della Sede di Piazza IV Novembre all’Istituto Alberghiero “Giolitti Bellisario Paire”.

Tutte le componenti di tale organo – docenti, personale ATA, genitori, studenti e DS - sono state rappresentate alla seduta e tutte hanno potuto esprimere le loro opinioni contribuendo in modo costruttivo alla discussione.

Il parere contrario è legato – è bene ribadirlo per fugare qualsiasi tentativo di strumentalizzazione in tal senso – non alla mancanza di disponibilità alla collaborazione con gli altri istituti del Comune, ma alla non opportunità di dislocare il Liceo in ulteriori plessi rispetto ai due già esistenti: è opportuno sottolineare ancora una volta che il Liceo è già diviso, dal momento che parte dei suoi indirizzi è allocata presso la succursale di via delle Scuole. Lo smembramento proposto dalla Provincia non farebbe che incrementare il disagio sia didattico sia organizzativo dei Licei di Mondovì. Senza contare infine che, come già espresso, il Collegio docenti ritiene che non sia pensabile il fatto di risolvere il disagio di una scuola arrecandolo a un’altra".

Sia i licei che l'alberghiero, negli scorsi giorni, hanno attivato due differenti raccolte firme a sostegno delle differenti proposte.

Oggi alle 12 i dirigenti dovranno presentare alla provincia una proposta congiunta, dopodiché inizieranno le comunicazioni da parte dell'ente per il ricollocamento delle scuole superiori