Peter Gomez (Il Fatto Quotidiano): “La Libertà di Stampa deve essere un diritto di tutti, giornalisti e cittadini” [VIDEO]

Libertà di comunicazione, ricerca della verità senza costrizioni, tutela di un’informazione non manipolata, fino al rapporto tra giornalismo e Intelligenza Artificiale. Su questi temi si sono addentrati gli interventi di Peter Gomez direttore de Il Fatto Quotidiano, insieme ai giornalisti Martina Castigliani e Giuseppe Pipitone durante l’incontro svoltosi ieri sera a Cuneo, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC.

Promosso in occasione della Giornata mondiale della Libertà di Stampa dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, il Conservatorio Ghedini e con il patrocinio della Regione Piemonte, l’evento ha registrato un grande interesse da parte dei giornalisti e degli editori locali, numerosi in sala insieme ai maggiori rappresentanti delle istituzioni territoriali.

L’appuntamento era stato preceduto da un primo incontro mattutino presso il Cinema Monviso dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con un dibattito e la premiazione del concorso “La Musica e la Poesia per la Libertà di Stampa”.

