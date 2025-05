Torre Mondovì si prepara alla festa patronale di San Gottardo

Domenica 11 maggio a Torre Mondovì ci saranno i festeggiamenti in occasione della Festa del Santo Patrono, organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e il Gruppo comunale di Protezione Civile.

La giornata di domenica 11 inizierà la mattina con la “slow walking”, una camminata lenta alla riscoperta del territorio e la pedalata in e-bike. La camminata prevede un costo di €10 con guida specializzata e di €15 per chi desidera il pranzo al sacco (panino, bibita, dolce, caffè).

La pedalata prevede invece un costo di €15 con guida specializzata, mentre con il pranzo al sacco il costo sarà di €20.

Per entrambe le iniziative il ritrovo sarà alle 9 sul piazzale della rotonda in fondo al paese, partenza alle 9,30 e rientro alle 12 circa, con sosta per il pranzo al sacco presso l’area accanto al campo sportivo. E’ obbligatoria la prenotazione al n°3312924094.

Alle ore 11,00 sarà celebrata la S. Messa presso il santuario di San Gottardo, dopo la quale ci sarà la benedizione di auto, moto, mezzi e piccoli animali sul piazzale della Cartiera.

La tradizionale fiera di prodotti tipici locali e di antichi mestieri si svolgerà nell’area parcheggio accanto al Circolo comunale “Felice Lobera” Torre Capoluogo. Di fronte sarà allestito lo stand della Pro Loco, dove ci sarà la possibilità di richiedere la tessera associativa del 2025. E’ prevista una lotteria, con ricchi premi in palio: un decespugliatore, una TV smart, una friggitrice ad aria.

Ci sarà la possibilità di gustare squisite frittelle di mele e sarà disponibile il servizio bar.

Saranno esposti alcuni manufatti realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Torre Mondovì.

Sul campo sportivo attrazioni per i bambini e prove di tiro con l’arco, a cura del Gruppo Monregalesi A.S.D. di Villanova Mondovì.

Lunedì 12 alle ore 11,00 sarà celebrata la S. Messa presso il Santuario di San Gottardo.