Vicoforte celebra l'Impegno contro le mafie con relatori d'eccezione

Sabato 10 maggio alle ore 17.00 , presso l'ex Confraternita dei Battuti di Vicoforte (di fronte al Municipio), si terrà un importante evento dedicato alla "Giornata Regionale della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime delle Mafie e per la Promozione della Cittadinanza Responsabile".

All'evento parteciperanno, in qualità di relatori, il Questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi, il giornalista del Corriere della Sera Alessio Ribaudo, e Roberto Rossetti, storico ed esperto di tali tematiche, nonché autore di opere tra le quali spiccano “Mamma ‘ndrangheta” e "Un eroe semplice", libro dedicato a Paolo Borsellino.

L'evento sarà moderato da Gianni Scarpace, giornalista e condirettore di Provincia Granda.

"Il Comune di Vicoforte - commenta l’Assessore alla Cultura Daniela Tarò - come per l’anno passato, ha nuovamente delineato una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la nostra comunità sui temi della criminalità organizzata e delle mafie. Si ritiene fondamentale coinvolgere attivamente i giovani sui temi della cittadinanza responsabile, dell'integrità e dell'onestà morale nella società civile. Gli obiettivi principali sono orientati verso la promozione della consapevolezza sociale e il sostegno a un impegno attivo per una cittadinanza responsabile e consapevole. Un ringraziamento sincero va al Questore Carmine Rocco Grassi ed al giornalista Alessio Ribaudo per la loro disponibilità a partecipare. Analogo ringraziamento va anche rivolto al Prof. Roberto Rossetti per la sua dedizione e partecipazione a questo importante evento preceduto dall’incontro con gli studenti di Vicoforte.”

“L’iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo della Regione Piemonte – aggiunge il Sindaco Gasco - alla quale va il nostro ringraziamento per la positiva valutazione del progetto che avevamo presentato a valere su uno specifico bando regionale che promuove il ricordo delle vittime delle mafie e la cittadinanza responsabile da parte di tutti”.