Calcio, il Bra scende in campo per la Poule Scudetto: in palio il titolo di Campione d'Italia delle Serie D

Il Bra scende in campo per la Poule Scudetto, con in palio il titolo di "Campione d'Italia di Serie D 2024/2025", insieme alle altre 8 vincitrici dei gironi. Nel triangolare comprendente i gironi A, B e C, i giallorossi troveranno di fronte Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi.

La programmazione è stata resa ufficiale dalla LND e prevede domenica 11 maggio alle ore 16, Ospitaletto-Bra (riposa Dolomiti Bellunesi) allo stadio "Gino Corioni" di Ospitaletto (BS). Riposa nella seconda giornata la squadra che vince la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima partita in trasferta.

Nella terza giornata si incontreranno le due squadre che non si sono affrontate prima Le date: 14 maggio 2ª giornata e 18 maggio 3ª giornata. Successivamente, si procederà con le semifinali e la finalissima.