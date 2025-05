Alba, all’associazione Alec Sherlock contro Dracula, vampiri a Baker Street e altre storie holmesiane di Marco Zatterin

Venerdì 9 maggio alle 21 un appuntamento imperdibile ad Alba per tutti gli appassionati di letteratura, mistero e avventure holmesiane.

L’associazione Alec, in collaborazione con la libreria La Torre, ospita la presentazione del libro "Sherlock contro Dracula. Vampiri a Baker Street e altre storie holmesiane" (Linea Edizioni) di Marco Zatterin. L’evento si terrà presso la sede dell’associazione in via Vittorio Emanuele II, 30.

Il volume, curioso e affascinante, è una guida al “grande gioco” di Sherlock Holmes e ai misteri che Sir Arthur Conan Doyle non ha mai raccontato: dall’incontro col conte Dracula a un improbabile viaggio alla Mecca, fino alla “vera” storia dietro Il nome della rosa. Un libro che si muove con eleganza tra verità e finzione, dove non tutto è necessariamente accaduto, ma potrebbe esserlo stato in un’altra realtà.

Durante la serata sarà presente l’autore, Marco Zatterin in passato alla vicedirezione de La Stampa, giornalista esperto di temi economici, ma anche appassionato cultore di storia, egittologia e letteratura poliziesca. A dialogare con lui sarà Stefano Girolami, in un incontro che promette sorprese e colpi di scena degni del miglior Holmes.

Marco Zatterin, romano classe 1961, ha già dedicato al detective di Baker Street numerose opere, tra cui Sherlock Holmes. Indagine su un mito centenario (1987) e In viaggio con Sherlock Holmes(1994). Il suo nuovo libro si inserisce in una produzione ricca e trasversale, che comprende anche saggi storici come Trafalgar (2005) e Il gigante del Nilo (2008).