Giornata della Libertà di Stampa: al cinema Monviso di Cuneo la lezione della redazione de Il Fatto Quotidiano [VIDEO]

Un successo, ieri (lunedì 5 maggio), l’incontro al cinema Monviso di Cuneo organizzato dall’Associazione Culturale Territori come sesta edizione del proprio programma di eventi legati alla celebrazione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.

Sul palco – introdotti dal patron del gruppo Morenews Enrico Anghilante – i giornalisti de “Il Fatto Quotidiano” Martina Castigliani, caposervizio per politica e diritti di genere, e Giuseppe Pipitone, caposervizio per politica, giustizia e mafie. A moderare, il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo. Protagonisti anche gli studenti delle scuole cuneesi che hanno partecipato al concorso “La Musica e la Poesia per la Libertà di Stampa”.

Nel servizio di Pietro Cattaneo, i commenti dei tre relatori:

In serata si è poi tenuto il secondo momento, nella sala incontri della Fondazione CRC e con il direttore di FattoQuotidiano.it

