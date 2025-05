A Cuneo "aperitivo di cittadinanza" per sostenere il referendum

Prosegue la campagna referendaria per il Sì, questa volta nel cuore di Cuneo. Mercoledì 7 maggio, alle ore 18:30, presso il Grand Bar in corso Nizza 43, tutta la cittadinanza è invitata all'Aperitivo di Cittadinanza organizzato dal Comitato provinciale per il Sì.

"Un momento di confronto, partecipazione e condivisione aperto a tutte e tutti – dicono dal Comitato –, per continuare insieme il percorso verso il Referendum Cittadinanza, previsto per l’8 e 9 giugno 2025. Sarà l’occasione per discutere di organizzazione, strategie comuni, coinvolgimento e comunicazione. Un'opportunità concreta per chi desidera mettersi in gioco e contribuire alla costruzione di una campagna collettiva, viva e capillare. Manca poco più di un mese al referendum sulla cittadinanza. Sarà un traguardo difficile, ma già vediamo come lavorare alla campagna fianco a fianco con le comunità straniere, con i giovani di seconda generazione stia producendo parte del risultato che vorremmo ottenere con la vittoria del Sì: una comunità più attiva, più solidale, più coesa".

Il referendum propone di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per ottenere la cittadinanza italiana, estendendola automaticamente anche ai figli e figlie minorenni.

"Una riforma che coinvolgerebbe oltre 2,5 milioni di persone, già parte integrante della nostra società, ma ancora escluse dai pieni diritti di cittadinanza. Questa battaglia rappresenta molto più di una riforma tecnica: è una speranza concreta in una politica che unisce, rafforza i legami e fa sentire parte di una comunità. Partecipa all’Aperitivo di Cittadinanza al Gran Bar e contribuisci anche tu a raggiungere questo importante risultato!".