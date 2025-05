Il circolo PD di Alba attiva uno sportello gratuito per l’assistenza sanitaria

Un incontro nella sede del Pd albese in via Giraudi 4

Un aiuto concreto per far valere i propri diritti in ambito sanitario. Aderendo alla campagna nazionale del Partito Democratico “La salute non aspetta”, il circolo PD di Alba ha deciso di aprire, in via sperimentale, uno sportello gratuito di assistenza per la compilazione e la presentazione delle pratiche previste dalla Legge 124/1998.

La normativa prevede che, in caso di superamento dei tempi massimi indicati sull’impegnativa per una visita specialistica o un esame, l’ASL sia tenuta a garantire la prestazione nei termini previsti. In alternativa, deve fornire l’accesso alla prestazione anche in regime privato, senza costi a carico del cittadino.

Per facilitare l’attivazione di questo diritto, volontari appositamente formati saranno a disposizione presso la sede del circolo di via Giraudi 4, ad Alba, nei seguenti giorni:

Lunedì 12 maggio dalle 17:30 alle 19:00

Sabato 24 maggio dalle 10:30 alle 12:00

Lunedì 26 maggio dalle 17:30 alle 19:00

Sabato 7 giugno dalle 10:30 alle 12:00