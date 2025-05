Il Gruppo Stati Uniti d’Europa per il Piemonte celebra Luigi Einaudi nel giorno della Festa dell’Europa

Venerdì 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, la consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva) organizza una cerimonia commemorativa presso il cimitero di Dogliani per onorare Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica Italiana e fervente sostenitore dell’unità europea.

Alla cerimonia, che avrà inizio alle ore 10, parteciperanno i sindaci di Carrù Nicola Schellino e di Dogliani Claudio Raviola, insieme alla sindaca di Verduno Marta Giovannini e le delegazioni territoriali di Italia Viva, Più Europa e PSI.

“Nella giornata in cui celebriamo la Festa dell’Europa, anniversario della Dichiarazione Schuman che gettò le basi per l’integrazione europea, è doveroso rendere omaggio alla figura di Luigi Einaudi, tra i primi a teorizzare gli Stati Uniti d’Europa. Oggi più che mai siamo chiamati a rinnovare l’impegno per un’Europa che diventi vera e propria potenza politica capace di affrontare le sfide globali e guardare al futuro”, dichiara la consigliera Nallo, presidente del Gruppo Stati Uniti d’Europa.