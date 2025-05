Lupi e altri grandi carnivori, Calderoni (Pd): “Tagli ingiustificati ai rimborsi per gli allevatori"

«Il drastico taglio delle risorse destinate ai bandi regionali per il ristoro dei danni da predazione da grandi carnivori è un segnale preoccupante per tutto il comparto zootecnico piemontese». Così il consigliere regionale Mauro Calderoni (Partito Democratico) annuncia la presentazione di un’interrogazione rivolta alla Giunta.

«Negli ultimi decenni la rinaturalizzazione di molte aree montane – prosegue Calderoni – e la presenza crescente di lupi e orsi sull’arco alpino rendono sempre più urgente una convivenza sostenibile tra attività umane e fauna selvatica. Per questo la Regione, fino ad oggi, aveva sostenuto bandi per rimborsare almeno in parte i danni subiti dagli allevatori e per finanziare misure di prevenzione. Tuttavia negli ultimi tre anni abbiamo assistito a un progressivo e ingiustificato ridimensionamento dei fondi».

Nel dettaglio: nel 2023 le risorse disponibili erano pari a 651 mila euro; nel 2024 sono scese a 420 mila euro; e per il 2025 risultano attualmente stanziati appena 216 mila euro, salvo eventuali integrazioni con fondi residui.

«Una riduzione che non trova riscontro né in un calo degli episodi di predazione né in una minore richiesta di ristori – aggiunge Calderoni – anzi, le segnalazioni di difficoltà da parte delle aziende agricole sono in aumento. Così facendo, si mette a rischio non solo la sostenibilità economica di molte realtà rurali, ma anche la credibilità delle istituzioni regionali, che su questi temi hanno costruito negli anni un dialogo faticoso e prezioso con gli operatori del settore».

Con l’atto ispettivo, il consigliere Calderoni chiede alla Giunta di chiarire le motivazioni alla base dei tagli e di indicare se vi sia l’intenzione di reintegrare le risorse per il 2025.

«Serve un impegno chiaro a sostegno degli allevatori piemontesi, che ogni giorno lavorano in condizioni difficili per mantenere viva la nostra montagna», conclude.