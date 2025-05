La Collina degli Elfi tra i beneficiari dell’iniziativa di Dimar per i suoi 50 anni: un gesto solidale sino al 18 maggio

La solidarietà è un cammino che si costruisce giorno dopo giorno, insieme. Con questa consapevolezza, Dimar S.p.A., in occasione dei suoi 50 anni di attività, ha scelto di avviare una speciale iniziativa di “responsabilità sociale d’impresa” a favore dei bambini che affrontano terapie oncologiche.

Dal 5 al 18 maggio, nei punti vendita al dettaglio con insegna Mercatò, Ok Market e Catering gestiti da Dimar, che espongono il materiale dell’iniziativa, sarà possibile donare 2 euro alla cassa: l’azienda raddoppierà l’importo raccolto, destinandolo a tre enti, impegnati quotidianamente al fianco delle famiglie e dei piccoli pazienti, tra cui anche La Collina degli Elfi, con sede a Govone. Insieme alla Collina saranno sostenute anche UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV di Torino e Gaslininsieme ETS di Genova.

Il contributo permetterà di proseguire i percorsi di accoglienza, supporto psicologico e attività di recupero psicofisico che accompagnano i bambini nella delicata fase del ritorno alla vita dopo la malattia. L’iniziativa sarà promossa attraverso una campagna informativa sui canali di comunicazione di Dimar, nei punti vendita aderenti e online. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.dimar.it.

L’ABBRACCIO CONTINUO DELLA SOLIDARIETÀ

Accanto all’importante raccolta fondi promossa da Dimar, La Collina degli Elfi ha potuto contare anche sulla generosità di Albertengo, storica azienda dolciaria piemontese, che ha scelto di sostenere le attività benefiche dell’Associazione donando una tiratura limitata di colombe pasquali realizzate secondo la ricetta tradizionale.

Le colombe, personalizzate con il brand Collina degli Elfi, sono state accolte con entusiasmo e hanno rappresentato un gesto di dolcezza e di concreta solidarietà, contribuendo a sensibilizzare il pubblico e a sostenere i percorsi di recupero dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

“Desideriamo ringraziare di cuore Dimar S.p.A. e Albertengo per l’attenzione, la fiducia e la generosità dimostrate. In un momento storico in cui la fragilità chiede ascolto e vicinanza, il sostegno a realtà come la nostra rappresenta un gesto concreto di responsabilità sociale. Iniziative come queste ci aiutano a proseguire il cammino accanto ai bambini e alle famiglie, con la consapevolezza che ogni piccola attenzione può generare un cambiamento profondo e che nessun cammino, anche il più difficile, va affrontato da soli”, hanno affermato Manuela Olmo, presidente de La Collina degli Elfi e Luisella Canale, presidente onoraria.