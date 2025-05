Assegnati a Melle i titoli regionali giovanili di staffetta: due titoli per l' Atletica Saluzzo

La 12ª edizione del Giro delle Borgate, disputatasi a Melle, ha assegnato i titoli regionali di staffette giovanili di corsa in montagna. La manifestazione, organizzata dalla Pod. Buschese, era valida come seconda prova di selezione per la rappresentativa regionale cadetti e cadette che prenderà parte al campionato italiano per regioni di corsa in montagna; inoltre era la seconda prova del campionato regionale giovanile di società e del Trofeo Eco Giò.

Nella categoria ALLIEVI doppietta dell’Atl. Susa Adriano Aschieris che si aggiudica il successo al maschile, con la coppia formata da Paolo Granzino e Pietro Strazzacappa, e al femminile con Alice Roccia ed Elizabeth Pia, autrice quest’ultima del crono più veloce della sua categoria. Completano il podio maschile GAV con Tiago Ceretti e Andrea Cappelli (ad una trentina di secondi dai vincitori) e ASD Pomaretto 80 con Ethan Pons e Pietro Fornelli. Sul podio femminile salgono invece ASD Pomaretto 80 con Aurora Bertetto e Giulia Bertolo, seguita da Pod. Valle Varaita di Marianna Belliardi e Virginia Crea. Il miglior tempo individuale è però quello di Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita): il campione italiano allievi in carica, corre da solo, senza staffetta, e chiude in 13:53.4, meglio di Granzino, il più veloce tra i componenti delle staffette, che taglia il traguardo in 14:24.9.

Nella categoria CADETTI, tra gli uomini netto successo dell’Atl.Saluzzo di Pietro Verra e Lorenzo Gallo, primi in 20:11.3, con oltre due minuti di vantaggio sui portacolori dell’ASD Rigaudo I Love Sport Lorenzo Crimaldi e Jonathan Giordano. Terzo posto per la squadra B dell’Atl. Saluzzo composta da Giacomo Gerlero e Federico Barotto. A livello individuale, il miglior tempo è però quello di Giuseppe Luciano Piazza (Bugella Sport), in gara singolarmente, che chiude in 9:36.8, seguito da Edoardo GOsmaro (ASD Buschese) in 9:42.5 e da Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita) con 10:14.3. Al femminile, invece, la vittoria va alla coppia dell’Atl. Giò 22 Rivera composta da Giulia Giorda e Cloe Sofia Vesco, autrici anche dei migliori tempi individuali con Vesco 11:00.8 prima e Giorda seconda con 11:23.3. Alle loro spalle due formazioni dell’Atl. Saluzzo: la prima, che conquista il secondo posto, formata da Anna Laratore e Vittoria Audifreddi, la seconda, medaglia di bronzo, con Giulia Parola e Lara Lovisi.

Nella categoria RAGAZZI, Atl. Giò 22 Rivera si aggiudica la prova maschile grazie a Simone Patisso ed Elia Bolognino che precedono la coppia della Pod. Valle Varaita formata da Leonardo Mattia e Andrea Giuggia, terzo posto per Nicolò Rosso e Alex Demichelis dell’ASD Rigaudo I Love Sport. Miglior crono individuale quello di Patisso che chiude in 5:08.9. Atl. Saluzzo si aggiudica invece la prova femminile con Anna Audisio e Virginia Galletto; le due cuneesi tagliano il traguardo con un buon margine sulle seconde classificate, Febe Vasco ed Elisabetta Crespi dell’Atl. Giò 22 Rivera. Terzo posto per Adele Giolitti e Anna Margaria della Pod. Valle Varaita. Miglior crono individuale per Galletto, seguita da Crespi.