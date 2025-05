La Pallacanestro Farigliano termina al quarto posto l’Under 15 di Eccellenza

Under 15 Eccellenza

PF 73 – Crocetta 85

La prima storica volta di una squadra PF in Eccellenza termina con il 4° posto in Coppa Piemonte. I 2010 fariglianesi affrontano sul campo neutro del Pala Einaudi di Moncalieri la formazione del Don Bosco Crocetta, approcciando benissimo la gara, con un primo periodo equilibrato e un secondo periodo sugli scudi (46 a 42 a metà gara). Il rientro in campo dagli spogliatoi è nuovamente favorevole ai fariglianesi, ma in poco tempo l'inerzia cambia completamente e costringe la PF a inseguire per i restanti minuti. Nel quarto periodo, alcune conclusioni da tre punti riavvicinano agli avversari, ma una difesa troppo ballerina costringe Farigliano a mollare la presa.

PF. Avico, Manfredi, Pedde, Romana, Taricco, Porro, Massano, Scarano, Bianciotto, Carotti, Marenco, Viara. All. Bittner, Giachello, Bianciotto, Sappa.

Aquilotti, Torneo “Città di Cuneo”

Fantastica esperienza per il gruppo 2015 fariglianese nel ponte del 1° maggio al torneo nazionale “Città di Cuneo”. La formazione fariglianese (composta da atleti tutti 2015) chiude il proprio girone, composto da Cuneo Blu, Ussa Basket e Polisportiva Gandhi, al quarto posto. Nella seconda fase del torneo, i fariglianesi cadono, al termine di una dispendiosa partita, contro la maggiore esperienza della Cuneo Bianca, per poi riuscire a strappare una sudatissima vittoria contro un’ostica Cairo.

PF. Marenco, Roà, Cappellino, Revelli, Novarese, Bertone, Dalmasso, Fia, Bruno, Filippi, Chionetti, Lubatti, Pittavino, Caliman. All. Schellino.

Esordienti al Torneo “Città dei Fiori”

Altra bellissima esperienza per gli Esordienti della PF, che da giovedì 1° a sabato 3 maggio hanno preso parte alla quarta edizione del Torneo Canestrello (quest'anno denominato primo Trofeo internazionale “Città dei Fiori”) ad Arma di Taggia e Sanremo. All'evento era presente anche il Club Roser di Barcellona. I ragazzi di coach Bolgioni, dopo la prima sconfitta con il Basket Canaletto (10 a 6 nonostante i grandi sforzi), hanno superato il Tigullio Sport Team (12 a 4) e la Pallacanestro Vado (10 a 6). I biancorossi si sono giocati il 3°-4° posto contro i forti padroni di casa dell’Olimpia Arma di Taggia, perdendo per 10 a 6 e ottenendo così comunque un bellissimo e meritato 4° posto.

PF. Albarello, Balbi, Barbiero, Basso, Bongioanni, Calleri, Cappellino, Dutto, Galliano, Giordano, Griseri, Hincu, Musso. All. Bolgioni.

Scoiattoli Small

Ultima giornata di campionato per il gruppo 2017, che al Pala Langhe di Alba affronta i padroni di casa dell’Olimpo e l’Acaja Fossano. Due prestazioni solide al ritorno dalla settimana festiva, che danno la giusta carica per affrontare il torneo Manfredi “Scoiattoli a Canestro” di domenica 11 in casa, nella suggestiva cornice degli impianti sportivi di Dogliani.

PF. Benente C., Benente G., Gallo, Grotto, Paccani, Piccioni, Roà. All. Cagnassi.