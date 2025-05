VOLLEY / Bonifacio tra le quattro giocatrici che rifiutano la convocazione in Nazionale. La reazione di Velasco: "Per me porta quasi chiusa"

"Alcune atlete non hanno voluto sposare nuovamente la causa azzurra, ne prendo atto, ma allo stesso tempo qualora volessero cambiare idea per un grande evento come le Olimpiadi: allora sarò io a dire di no, perché con me non funziona così".

Così il commissario tecnico dell'Italia femminile di pallavolo Julio Velasco si è espresso comunicando le convocazioni per la Volleyball Nations League 2025.

Il riferimento va a quattro giocatrici che hanno rifiutato la convocazione. Tra queste, insieme a Pietrini, Chirichella e Lubian, c’è anche l’albese Sara Bonifacio, centrale classe 1996, cresciuta nelle fila de L’Alba Volley e che si appresta a disputare la decima stagione in forza alla Igor Gorgonzola Novara, dove è arrivata nel 2014 giocando continuamente e dove ha vinto uno Scudetto, due Coppa Italia, una Wevza Cup, una Challenge Cup e la CEV Cup 2025.

“Credo che vivere dieci stagioni con lo stesso club la dica lunga sia sul legame che c’è tra me e Igor Volley a livello sportivo e personale sia sul rapporto di stima e fiducia reciproca con la dirigenza ma anche con l’ambiente tutto – aveva dichiarato nei giorni scorsi la giocatrice langarola, comunicando la propria soddisfazione per la fiducia della società novarese –. A Novara c’è possibilità di lavorare bene, di stare bene e di assecondare le ambizioni di un’atleta di alto livello, per cui sono felice di aver legato ancora una volta il mio nome a quello del club”.

Ora la scelta di rinunciare alla convocazione azzurra, scelta in merito alla quale il commissario tecnico non ha nascosto il proprio disappunto: "La maglia azzurra non è un club, è speciale – ha dichiarato il Ct –. Capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto. Nessuno pensi di poter decidere ogni anno se venire o no in Nazionale. Per me la porta è quasi chiusa. Un no è sempre un no. Un discorso è dire: ho un problema e appena lo risolvo sono lì. Un conto è dire: mi prendo un'estate".

Detentrici del trofeo, le azzurre giocheranno nella prima week dal 4-8 giugno a Rio de Janeiro, dal 18 al 25 giugno saranno a Hong Kong mentre chiuderanno la fase preliminare ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, dal 9 al 13 luglio.

Questa la lista delle 30 azzurre convocate. Palleggiatrici: Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Chidera Blessins Eze, Rachele Morello, Alessia Orro. Schiacciatrici: Alice Degradi, Gaia Giovannini (in forza a Cuneo nelle stagioni 2020-2022), Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Myriam Sylla, Alice Tanase. Centrali: Anna Danesi, Sarah Fahr, Anna Gray, Matilde Munarini, Linda Nwakalor, Benedetta Sartori, Federica Squarcini. Opposti: Merit Adigwe, Ekaterina Antropova, Paola Egonu, Giorgia Frosini, Adhuoljok Malual. Liberi: Martina Armini, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Ilenia Moro e l’ex cuneese Sara Panetoni.