Volley, su il sipario sulla Del Monte® Supercoppa Serie A2: aperta la prevendita

Si alza il sipario sulla biglietteria della Del Monte® Supercoppa Serie A2, con l’appuntamento fissato per le 20.30 di sabato 17 maggio quando MA Acqua S.Bernardo Cuneo, formazione ospitante in virtù della promozione in SuperLega Credem Banca, sfiderà una fra Tinet Prata di Pordenone e Gruppo Consoli Sferc Brescia, formazioni finaliste della Del Monte® Coppa Italia A2 che si giocherà sabato 10 maggio.

Al termine della gara e della premiazione, compreso nel biglietto della Supercoppa, si potrà partecipare alla “Festa promozione” e a breve verrà lanciata la prenotazione della t-shirt commemorativa in edizione limitata da indossare proprio quella sera.

Inoltre, verranno annunciate alcune belle anticipazioni riguardo la prossima stagione: non si può mancare!

I biglietti della Supercoppa saranno acquistabili al botteghino del palazzetto di Cuneo giovedì 8 maggio dalle 17.30 alle 19.30, martedì 13 maggio dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 17 maggio, giorno della gara, dalle 19.00 salvo esaurimento in prevendita.

I titoli d’ingresso saranno inoltre acquistabili nei punti vendita di Energia Pulita a Cuneo (in Corso Nizza 29) e Il Podio Sport, di Madonna dell’Olmo (via Valle Po 99), oltre che in tutti i punti vendita del circuito di LiveTicket.

Biglietteria Del Monte® Supercoppa Serie A2 su www.liveticket.it/cuneovolley . Per qualsiasi altra informazione sulla biglietteria, è possibile contattare l’indirizzo mail biglietteria@cuneovolley.it.

I prezzi dei biglietti per assistere alla manifestazione: Tribuna Verde (numerata), Biglietto intero 16 € , Biglietto ridotto (3-10 anni) 3 € - Tribuna Rossa (non numerata) Biglietto intero 11 €, Biglietto ridotto (3-10 anni) 3 €. Ingresso gratuito per bambini sotto i 3 anni (senza obbligo di biglietto e senza posto a sedere) e per persone con disabilità con accompagnatore, fino ad esaurimento posti disponibili previa richiesta a biglietteria@cuneovolley.it.