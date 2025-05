Cultura della legalità al liceo scienze umane di Limone: gli studenti hanno incontrato l'Arma dei Carabinieri

Lunedì 5 e martedì 6 maggio gli alunni della sezione di Limone Piemonte del liceo De Amicis ad indirizzo scienze umane opzione economico sociale, hanno incontrato l'Arma dei Carabinieri, nella persona del comandante della stazione di Limone Piemonte, Maresciallo Luca Gilardenghi, nell'ambito del progetto “Cultura della legalità”.

Durante l'incontro sono state trattate diverse tematiche inerenti la legalità di alcuni comportamenti quali l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di alcolici, il revenge porn, il bullismo e il cyberbullismo, con approfondimenti riguardanti il codice della strada, il tutto in un’ottica di prevenzione. Con piacevole capacità di intrattenimento e un linguaggio accattivante, ricco di esempi tratti dalla sua esperienza personale, il maresciallo Gilardenghi ha spiegato ai ragazzi le conseguenze di alcune scelte prese a volte con troppa leggerezza o superficialità ed ha invitato a riflettere sulle scelte di vita.

"Oggi, negli occhi limpidi del maresciallo Gilardenghi a cui diciamo il nostro grazie riconoscente - dicono il dirigente scolastico Carlo Garavagno, la vicepreside Paola Tesio, gli studenti ed i professori della sede di Limone, che quest’anno ha registrato una crescita di iscritti -, abbiamo visto il desiderio di essere dalla nostra parte, la speranza che gli studenti crescano in armonia con la legge e la serenità di chi lavora per il bene di tutti. I carabinieri sono i nostri alleati nell'educazione dei giovani”. Il maresciallo Luca Gilardenghi ha poi illustrato le caratteristiche dell'Arma e i diversi campi in cui i carabinieri operano. È stato un incontro interessante e sicuramente proficuo per gli studenti, che hanno potuto riflettere, in modo diverso dal solito, su temi che solitamente vengono svolti senza adeguata preparazione. Il nostro ringraziamento va quindi a chi ha organizzato l’incontro e a chi lo ha reso possibile".