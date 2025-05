Eccezionale grandinata a Rittana richiede il passaggio dello spartineve [FOTO]

E' dovuto intervenire lo spartineve per liberare la strada a Rittana, piccolo borgo della Valle Stura, dove nel pomeriggio come in altre località della Granda si è verificata una violenta e massiccia grandinata.



Le immagini testimoniano come l'accumulo bianco abbia raggiunto qualche centimetro rassomigliando quasi la neve. Allo stesso modo si vedono cordoli ai lati della strada che ricordano paesaggi innevati.

Da giorni, come da previsioni, il meteo continua ad essere instabile con intensi rovesci nel pomeriggio e serata. Il caso di Rittana si aggiunge a quelli già riportati avvenuti su tutta la Granda e in particolare il Monregalese, i comuni a sud di Fossano, le Langhe nella zona di Narzole e il Roero in quella di Pocapaglia.