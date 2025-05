Garessio, sul monte Galero una targa per ricordare Piero Giraldo, morto nel '93 con Paolo Ercolani, in un tragico incidente aereo

È una luce sempre accesa quella che, da oltre trent'anni, mantiene vivo il ricordo del capitano dell’Aeronautica Militare Paolo Ercolani e del maggiore navigatore Piero Giraldo, appartenenti al 50° Stormo del 155° Gruppo dell’Aeronautica Militare che persero la vita, il 18 novembre del 1993, nel corso di un volo di addestramento notturno a bordo di un Tornado, che si schiantò sulle pendici del Monte Galero di Garessio.

Proprio nel luogo dell'incidente, da allora, ogni anno i Vigili del Fuoco Volontari del locale distaccamento, tra i primi a giungere sul posto la notte dell'incidente, salgono al monte per issare un nuovo tricolore e rendere omaggio al cippo che avevano realizzato nel '94 e così hanno fatto anche lo scorso novembre (leggi qui).

Quest'anno, domenica 1° maggio, è stata posta una targa in ricordo dell'aviatore, Piero Giraldo, navigatore. A portarla da Montefiascone, paese d'origine in provincia di Viterbo, amici e familiari: Michele Mari, Sandra Buzi, Giuseppe Ricci e Vincenzo Valdannini, che hanno condiviso il momento in collegamento video con la sorella di Giraldo, Ornella e con suo marito Francesco.

A questo importante momento non potevano mancare i Vigili del Fuoco, presenti con l’ex capo distaccamento Franco Colombo, Marco Colombo, attuale capo distaccamento e l’ex vigile del fuoco volontario Flavio Festichino.