Maltempo in tutta la provincia. Grandine su Monregalese, Fossanese, Langhe e Roero [FOTO E VIDEO]

Dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 maggio, un vasto fronte temporalesco sta interessando buona parte del territorio provinciale, dal confine con la Liguria a quello col Pinerolese e Torinese, manifestandosi con precipitazioni diffuse caratterizzate da pioggia mista a neve di intensità anche forte sulle zone alpine occidentali e da pioggia mista a grandine o da grandine.

Come si può vedere dal radar di Arpa (zone rosse nella mappa sopra), quest’ultima ha colpito e sta colpendo vasti comprensori in diverse aree della Granda e in particolare sul Monregalese, nei comuni a sud di Fossano, nelle Langhe nella zona di Narzole e nel Roero in quella di Pocapaglia.

Nei video pubblicati a seguire la grandine sulle strade di Mondovì.

GUARDA IL VIDEO

Col bollettino emesso poco dopo le 12 di oggi, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) ha intanto ridotto a "verde" il livello di allerta meteo.

Nelle valutazioni che lo accompagnano si parla per oggi di "instabilità sulle pianure nordoccidentali e settori alpini tra Alpi Graie e Pennine, con rovesci più intensi o locali temporali. Domani mattina pochi o isolati fenomeni, dalle ore centrali sviluppo di rovesci a ridosso dei rilievi in estensione nel pomeriggio alle pianure adiacenti soprattutto a nord del Po. Fenomeni più intensi dal tardo pomeriggio in moto verso nord-est, possibili locali grandinate di piccole dimensioni. Venerdì instabilità diffusa".

GUARDA IL VIDEO

LA GRANDINE A MONDOVI'

A VILLANOVA MONDOVI'

FRABOSA INBIANCATA

Nel video che segue (pubblicato da Enrico Cavallo sul gruppo Facebook "Sei di Frabosa se") le stradine del centro monregalese ricoperte da una coltre bianca.