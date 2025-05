Il nuovo presidente dell'Asava di Alba Roberto Giachino: "Continuità, impegno e attenzione ai giovani per un futuro ancora migliore”

C’è un nuovo presidente alla guida dell’Asava, l’associazione di Autisti Servizio Ambulanza Volontari Alba con sede a Grinzane Cavour, da sempre punto di riferimento sul territorio per i servizi di trasporto sanitario in convenzione con Asl CN2 e Azienda Zero. Si tratta di Roberto Giachino, eletto nel corso dell’assemblea ordinaria del 24 aprile, che raccoglie il testimone da Franco Sampò.

Medico e figura storica dell’associazione, Giachino è da oltre vent’anni direttore sanitario di Asava e continuerà a ricoprire questo incarico in parallelo alla nuova presidenza. “Sono direttore sanitario da 23 anni e ho sempre fatto parte del direttivo. Questa è la prima volta che ne faccio parte come membro eletto. Quando il direttivo ha scelto di affidarmi la presidenza, ho accettato con senso di responsabilità e volontà di dare ancora un contributo a questa realtà che considero preziosa e meritevole”, racconta.

L’associazione conta attualmente oltre duecento volontari iscritti, di cui una parte attivamente coinvolta nei servizi operativi. Insieme a loro, un piccolo gruppo di dipendenti assicura la copertura delle numerose attività in continua crescita. “Negli ultimi anni Asava è cresciuta molto, sia per quantità di servizi sia per sostenibilità e solidità gestionale. Il nostro compito è garantire continuità, ma anche rinnovamento, soprattutto nella componente volontaria. Molti dei nostri operatori storici iniziano a sentire il peso del tempo, ed è fondamentale coinvolgere nuove energie, giovani o comunque persone in età ancora attiva, per permettere un passaggio di testimone graduale e funzionale”, spiega Giachino.

La composizione del nuovo direttivo riflette proprio questa visione: metà dei membri proviene dalla precedente esperienza, garantendo stabilità e memoria operativa, mentre l’altra metà è costituita da nuove figure pronte a mettersi in gioco con entusiasmo e competenze. “Succede spesso che il cambiamento porti anche nuova linfa, e sono certo che questo gruppo sarà capace di lavorare con coesione e spirito costruttivo. L’obiettivo resta quello di mantenere un servizio all’altezza delle esigenze del territorio”, sottolinea il presidente.

Giachino porta con sé anche una lunga esperienza nel campo amministrativo e socio-sanitario: è stato consigliere comunale ad Alba per quindici anni, presidente del Consorzio Socio-Assistenziale per cinque anni e presidente del Consiglio comunale per altri cinque. Ha operato nella Protezione Civile e in numerose realtà del volontariato organizzato. “Credo nel lavoro di squadra, nella formazione continua e nella centralità della persona. Asava è una comunità, prima ancora che una struttura operativa. Chi la frequenta, lo sa”, conclude.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Asava è formato da una squadra che unisce esperienza e nuovi ingressi. Alla presidenza c’è Roberto Giachino, affiancato da Claudio Rava nel ruolo di vicepresidente. Il segretario è Domenico Anselma, mentre la gestione amministrativa è affidata al tesoriere Franco Destefanis. Fanno parte del direttivo, con deleghe operative, anche Claudia Carpi, Giuseppe Lolli, Celeste Marengo, Andrea Perrone e Roberto Pittatore.