Oltre 24 mila studenti e 3.500 lavoratori coinvolti nel 2024: i risultati del Piano prevenzione dell’Asl Cn2

L’Asl Cn2 ha pubblicato il documento conclusivo sul Piano locale della prevenzione (PLP) 2024, tracciando un bilancio dettagliato delle azioni svolte e dei risultati ottenuti in ambito di salute pubblica. Il report è stato diffuso ai principali portatori di interesse e riassume gli interventi effettuati all’interno dei 16 programmi che compongono il piano, allineati ai sei macro obiettivi previsti a livello nazionale: dalle malattie croniche alle dipendenze, dagli incidenti sul lavoro all’ambiente, fino alla prevenzione delle malattie infettive.

Coordinato dalla Struttura di Epidemiologia, Promozione Salute e Prevenzione, con il contributo di tutti i referenti di programma, il documento ha lo scopo di rendere comprensibili e accessibili le strategie di prevenzione messe in atto, in particolare per chi ha partecipato direttamente alle attività e per la cittadinanza. Si tratta di un passaggio importante per favorire l’alfabetizzazione sanitaria, l’equità e la collaborazione intersettoriale, elementi centrali del PLP.

Nel corso del 2024, le azioni dell’Asl Cn2 hanno coinvolto in modo capillare il territorio. Sono stati 24.700 gli alunni delle scuole raggiunti da progetti dedicati alla salute, mentre 3.500 lavoratori hanno partecipato a iniziative nei luoghi di lavoro legate al miglioramento degli stili di vita. Le attività di prevenzione delle dipendenze hanno interessato 3.470 studenti, e oltre 2.300 persone hanno preso parte a interventi per la sicurezza stradale e domestica. I consultori locali hanno accolto 731 adolescenti nello “Spazio Giovani”, mentre 700 dipendenti ASL sono stati formati sulla gestione delle cronicità e 669 operatori sulle infezioni correlate all’assistenza. A queste attività si aggiunge il lavoro svolto con 458 aziende per la riduzione dei rischi professionali, con l’organizzazione di gruppi di cammino che hanno coinvolto 301 cittadini, e la valutazione dell’impatto ambientale e climatico in 105 realtà del territorio.

“Siamo felici di aver raggiunto questi importanti risultati, che testimoniano il forte impegno della nostra ASL in un’ottica di promozione della salute e di prevenzione sul territorio”, ha dichiarato Paola Malvasio, direttore generale dell’ASL CN2. “Questi numeri raccontano anche quanto il tessuto locale, fatto di istituzioni, aziende e popolazione, abbia saputo mettersi in gioco e abbia fattivamente collaborato con noi nella realizzazione degli interventi e dei progetti proposti. Al nostro Dipartimento di Prevenzione, e a tutti coloro che hanno partecipato alle attività del 2024, vanno i miei ringraziamenti”.

“È motivo di orgoglio l’aver constatato come cittadinanza, enti e imprese ci abbiano sempre supportato proattivamente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Locale della Prevenzione 2024”, ha aggiunto Piero Maimone, direttore del dipartimento di prevenzione. “È questo il principale ingrediente che ci ha permesso di ottenere ritorni di così rilevante entità. Stiamo lavorando con determinazione per una proficua messa a terra del piano 2025”.

Il documento completo è disponibile online sul sito dell’ASL CN2: www.aslcn2.it/prevenzione. Per ulteriori informazioni: epidemiologia@aslcn2.it.