Piozzo, per la prima volta si svela al pubblico il rinnovato giardino della "Mirra"

Si sta per scrivere una nuova pagina per il Santuario della Madonna della Mirra nel comune di Piozzo.

Uno scrigno di bellezza che conserva antichi affreschi all'interno della chiesa e un giardino segreto. Il complesso, risalente al 15° secolo circa, purtroppo, per oltre un secolo è stato abbandonato, cadendo in un pesante stato di degrado.

Ora, grazie a un primo intervento di restauro e risanamento, questo luogo di bellezza e cultura tornerà a una vita e sarà svelato, in via eccezionale, al pubblico in occasione della passeggiata "Sulle ali di Manu, Laura, Nicky e Manuela", che si svolgerà sabato 10 maggio.

"Grazie a un contributo dell'Unione europea, NextGenerationEU con bando di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale - spiega l'architetto Enrico Chionetti che ha seguito i lavori - è stato ripristinato il giardino della struttura. In un primo momento la proprietà è intervenuta con interventi di pulizia del giardino che era infestato da rovi e arbusti e in un secondo momento, in accordo con la Soprintendenza sono stati realizzati i lavori per il recupero conservativo dell'area, circondata da mura del '700, che conserva ancora splendidi affreschi e trompe-l'oeil con paesaggi".

L'intervento ha previsto il consolidamento dei muri, il restauro degli affreschi e la ricreazione di alcuni pergolati che, in passato, erano già esistenti. Prossimamente si procederà anche con il recupero di una meridiana.

In occasione della passeggiata che si svolgerà sabato i proprietari, Antonella ed Eric, hanno scelto di aprire le porte del giardino a tutti.

LA PASSEGGIATA

La passeggiata partirà alle 15 dall’Alba Rosa, ritrovo dalla 'Panchina di Manu', con una tappa al giardino del Santuario. Al termine dell’evento sarà offerta la merenda da parte degli Alpini e della Pro loco Piozzo: i fondi raccolti nel corso della giornata saranno devoluti all’associazione “Vicini di Cuore onlus di Carrù” e ai “Volontari dell’Arte” di PIozzo.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque.