Savigliano, pezzi di cornicione si staccano cadendo sulla strada: intervengono carabinieri e vigili del fuoco

Mentre la pioggia scendeva a dirotto anche a Savigliano, intorno alle 15.45 di oggi pomeriggio in via San Pietro si è verificato il distacco di alcuni calcinacci del cornicione di un edificio in via San Pietro.



Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno richiesto l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Savigliano. Con l'aiuto dell'autoscala l'area è stata assicurata e messa in sicurezza. Si è, quindi, provveduto a transennarla per interdirne il passaggio.



La segnaletica orizzontale in quella via, infatti, consente il passaggio pedonale, ma fortunatamente, complice il maltempo, nessuno in quel frangente era di passaggio e non vi sono stati feriti.



Il sindaco Antonello Portera ha assistito parzialmente alle operazioni del pomeriggio, prima di un impegno successivo, e ha dichiarato: “Domani mattina con i tecnici comunali faremo un sopralluogo per verificare la pericolosità e capire le azioni da intraprendere, se e dove necessarie. In ogni caso, ci tengo a rassicurare che si tratta di un distacco circoscritto e minimo”.