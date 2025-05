EuroBrico, trent’anni di crescita tra innovazione digitale e passione per il Fai-Da-Te

Nata oltre trent’anni fa come impresa familiare, l’azienda ha costruito un percorso fatto di crescita continua, radicamento territoriale e capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Con una rete composta da oltre 25 punti vendita fisici distribuiti tra Lombardia e Triveneto, affiancati da una piattaforma e-commerce tra le più complete del settore, EuroBrico rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale del bricolage. E lo fa con una dichiarazione d’intenti chiara: ha l’ambizione di diventare il principale portale italiano per l’home improvement e il Fai-Da-Te.

Un’offerta che evolve insieme alle esigenze dell’abitare

La forza di EuroBrico risiede nella capacità di interpretare e anticipare le necessità di chi desidera migliorare, arredare o rinnovare i propri spazi. Ogni categoria del catalogo è il frutto di un lavoro di selezione meticoloso, orientato alla qualità, alla funzionalità e all’accessibilità.

Chi si dedica alla manutenzione della casa trova utensili affidabili e versatili, pensati per lavori di precisione come per interventi più strutturati. Per chi invece ha la passione per il verde, sono disponibili attrezzature che semplificano la cura del giardino: dai sistemi di irrigazione automatizzati ai decespugliatori, fino alle motoseghe e ai tagliaerba.

Anche l’arredo, sia indoor che outdoor, occupa un posto centrale, con proposte come barbecue, ombrelloni, salottini completi, sdraio e piscine fuori terra, sempre più apprezzate per la loro facilità d’installazione e per la capacità di trasformare un giardino in uno spazio dedicato al relax.

Una rete commerciale che unisce negozi e digitale

In un mercato sempre più interconnesso, EuroBrico ha saputo fondere in modo efficace il canale fisico con quello digitale. Il sito web aziendale, strutturato in modo intuitivo e costantemente aggiornato, è oggi uno strumento operativo centrale per migliaia di clienti.

A questo si affianca una logistica efficiente, capace di evadere oltre il 97% degli ordini in pronta consegna entro 24 o 48 ore. Per chi preferisce il contatto diretto, i negozi rappresentano uno spazio di relazione e consulenza, dove l’esperienza di vendita si arricchisce grazie al confronto con personale qualificato.

Le modalità di transazione disponibili online sono sicure e trasparenti: carte di credito, PayPal, Google Pay, Apple Pay e Scalapay. L’azienda ha introdotto anche il servizio di “Prenotazione della Chiamata”, pensato per offrire consulenze personalizzate su appuntamento, in base alla disponibilità del cliente.

Riconoscimenti che confermano una direzione coerente

L’approccio orientato alla qualità ha portato EuroBrico a ottenere importanti conferme anche sul piano istituzionale. Per due anni consecutivi, l’azienda ha conquistato il terzo posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, riconoscimento assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza. Un risultato che certifica l’affidabilità della struttura e l’efficacia delle scelte strategiche operate nel tempo, ma che soprattutto riflette il consenso quotidiano dei clienti.

Una crescita fondata su radici solide

In un settore in continua evoluzione, EuroBrico ha scelto di costruire valore reale, combinando innovazione digitale e tradizione imprenditoriale. La visione dell’azienda resta focalizzata sull’ascolto delle persone e sull’offerta di soluzioni concrete, pensate per trasformare ogni spazio in un ambiente più funzionale, accogliente e personale. Con questa filosofia, EuroBrico guarda al futuro rimanendo fedele alla propria identità: essere un partner affidabile per ogni progetto.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.