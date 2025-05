A Dogliani il 14ª Festival della Tv: Carlo Conti racconta Sanremo, Noa e Gad Lerner in un dialogo su pace, arte e identità

Dal 23 al 25 maggio 2025 Dogliani torna a trasformarsi in un laboratorio culturale a cielo aperto per ospitare la 14ª edizione del Festival della TV, uno degli appuntamenti più seguiti e attesi del panorama nazionale. Tre giornate dense di incontri, dialoghi, spettacoli, riflessioni e contaminazioni tra linguaggi, con un parterre di ospiti di primo piano che attraversano il mondo della televisione, del giornalismo, della musica, della cultura e dell’impresa.

Il tema scelto per questa edizione è “Ritrovarsi”, un invito urgente a recuperare il valore della presenza reale, del contatto umano e del confronto autentico in un’epoca iperconnessa ma spesso alienante. L’obiettivo è interrogarsi sul senso della narrazione oggi, sul ruolo sociale e culturale dei media, e sulla possibilità di vivere le tecnologie come strumenti e non come padroni.

Con la direzione artistica di Federica Mariani, la direzione organizzativa di Simona Arpellino e quella tecnica di Mauro Tunis, il Festival propone un programma ricchissimo, distribuito su tre giornate, con appuntamenti nelle tre sedi principali Umberto I, Carlo Alberto e Belvedere. Le tre piazze di Dogliani ospiteranno oltre 56 panel, incontri, interviste, spettacoli con ingresso libero e gratuito, per un incontro ravvicinato con i personaggi al centro del mondo dei media.nità.

Come ogni anno, il programma è ricco di ospiti straordinari, protagonisti del mondo della TV, del giornalismo, della musica, della cultura, del cinema, del giornalismo sportivo e del pensiero critico.

Dopo i tanti straordinari nomi già annunciati attraverso i social, il programma del Festival si arricchisce di due appuntamenti di grande rilievo: Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, sarà intervistato dalla giornalista e critica televisiva Alessandra Comazzi per svelare i retroscena della kermesse più seguita d’Italia e offrire il suo punto di vista sull’evoluzione della televisione; mentre Noa, straordinaria cantautrice israeliana, dialogherà con Gad Lerner affrontando temi urgenti come la pace, il ruolo dell’arte nei conflitti e l’identità, attraverso il linguaggio universale della musica.

Tre i premi assegnati nel corso del Festival. Venerdì 24 maggio alle 15.15 Francesca Fialdini riceverà il PREMIO SOSTENIBILITÀ – ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO. Sabato 25 maggio alle 11.45 la consegna del PREMIO INNOVAZIONE - PULSEE LUCE E GAS a Aldo Cazzullo. Domenica 25 maggio alle 16.30 la giornalista e divulgatrice Donatella Bianchi riceverà il PREMIO AMBIENTE - CORIPET.

Tra le novità più “dinamiche” del Festival della TV 2025” arriva la 1ª Dogliani TV Run, organizzata da A.S.D. Pam Mondovì in collaborazione con il Festival e il Comune di Dogliani. L’appuntamento è per sabato 24 maggio, La manifestazione, approvata FIDAL Piemonte, propone una gara podistica non competitiva di 10 km (D+132 m) e una corsa/camminata di 6 km, aperte a tutti.

L'APERTURA

La GIORNATA INAUGURALE del Festival della TV si apre nel segno dell’infanzia e della creatività, con un appuntamento riservato alle scuole di Dogliani. Alle ore 10.30, in Piazza Umberto I, va in scena l’anteprima della nuova stagione de “Le ricette di Arturo e Kiwi 5”, produzione di RAI Kids. L'incontro, che unisce animazione, educazione e divertimento, è condotto dalla produttrice cinematografica Sonia Farnesi e Andrea Zingoni, regista e scrittore ideatore dei due iconici personaggi protagonisti della serie.

Nel pomeriggio, lo spazio principale del Festival accoglie alcune delle personalità più amate e influenti del panorama culturale e televisivo italiano. Alle 15.30, Francesca Fialdini, volto di punta della Rai, autrice e conduttrice, dialoga con il giornalista culturale del La Stampa Alberto Infelise in occasione della consegna del Premio Sostenibilità – Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, riconoscimento che celebra la narrazione responsabile e la valorizzazione del territorio. Alle 16.30, il celebre pianista e compositore Ludovico Einaudi, tra gli artisti italiani più noti e apprezzati a livello internazionale, incontra Aldo Cazzullo, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, in una conversazione che esplora il potere evocativo della musica, il rapporto con la memoria e l’importanza del silenzio nel mondo di oggi. A seguire, alle 17.30, è il turno di un’icona del cinema italiano, Ornella Muti, recentemente premiata con il David di Donatello alla carriera. L’attrice si racconterà in un confronto intimo e appassionato con il critico e storico del cinema Steve Della Casa, attraversando decenni di set, collaborazioni internazionali e impegno civile. Alle 18.30, spazio al mondo dell’editoria e dell’informazione con l’incontro tra l’editore Urbano Cairo e Mario Calabresi, oggi direttore della podcast company Chora Media. I due dialogheranno sul presente e sul futuro del giornalismo, tra crisi di credibilità, nuove forme di racconto e sostenibilità economica dei media. Il pomeriggio si chiude alle 19.30 con Carlo Conti e a chiudere la giornata di Piazza Umberto I, alle 21.30, sarà un momento di grande intensità emotiva e culturale: Noa dialogherà con Gad Lerner.

Nel frattempo, Piazza Belvedere ospita un filone di incontri dedicati alla comunicazione d’impresa, alla sostenibilità e alla cultura del territorio. Alle 15.30 il panel dal titolo “Trasformare i valori in passi concreti. La chiave della comunicazione aziendale” vede protagonisti Luca Josi, imprenditore e giornalista e Antonio Romano, tra i più noti brand designer italiani in dialogo con Francesca Gambarini del Corriere della Sera. Alle 16.30 il focus si sposta su economia e alimentazione con “Creare Valore. L’economia del cibo”, che mette a confronto esperienze e visioni tra Ernesto Dalle Rive Presidente Ancc-Coop (Associazione nazionale Cooperative Consumatori), Fabrizio Gavelli Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia e Walter Pardatscher Direttore Generale Consorzio VOG e figura chiave del sistema ortofrutticolo italiano, moderati da Giuseppe Bottero vicedirettore de La Stampa. A seguire, alle 17.30, si affronta il tema dell'overtourism e del futuro del turismo responsabile con un incontro promosso dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Sul palco Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente, Alessandro Comoletti (Presidente Federalberghi Piemonte), Edoardo Colombo, Presidente di Turismi.ai ed esperto di turismo e innovazione, e Axel Iberti (Presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba), moderati dalla giornalista ambientale Emanuela Rosa Clot. Chiude la giornata del Belvedere, alle 18.30, un talk dedicato alla rigenerazione culturale attraverso l’arte. “L’arte che mette radici: dalle masche al chiot rosa” racconta il progetto della scuola di Borgata Valdibà, con Nicolas Ballario, conduttore di Sky Arte e divulgatore di arte contemporanea e Marta Papini, curatrice internazionale e ideatrice del progetto.

In Piazza Carlo Alberto, infine, spazio alla tecnologia, alla narrazione sportiva e alla musica. Alle 16.00 il panel “Oltre lo schermo: intelligenza artificiale e il futuro della produzione audiovisiva” esplora le nuove frontiere dell’AI nel mondo dell’audiovisivo con Carlo Rodomonti Head of Strategic & Digital Marketing - Rai Cinema, Vincenzo Piscopo Chief Commercial & Digital Officer di Banijay Italia Holding ed Emanuela Girardi fondatrice e presidente di ADRA, moderati dal giornalista della Stampa Roberto Pavanello. Alle 17.00 Pavanello dedica un focus a Cronache di Spogliatoio, la community digitale che ha rivoluzionato il racconto del calcio per la generazione dei millennials. Intervengono il giornalista Giuseppe Pastore, con il podcaster Fernando Siani e l’imprenditore digitale e Presidente di Cronache di Spogliatoio Adriano Marconetto in un confronto su storytelling, sport e linguaggi crossmediali. Alle 18.00 la giornalista e scrittrice Elvira Serra incontra Veronica Gentili, conduttrice televisiva e opinionista Mediaset (le Iene, Isola dei Famosi), per una conversazione sulla complessità del ruolo pubblico di chi vive l’informazione tra TV, social e realtà. La giornata si chiude con un momento musicale: alle 19.00, Bunna, voce storica degli Africa Unite con insieme alla storica band “in levare” Bluebeaters, sarà protagonista di un dialogo con Roberto Pavanello, per raccontare la storia della musica reggae italiana e il suo potere di coesione sociale e resistenza culturale.

SABATO 24 MAGGIO

La seconda giornata del Festival si apre in Piazza Umberto I alle 10.00 con un confronto tra alcune delle voci più autorevoli dell’informazione italiana. Corrado Formigli, volto di Piazza Pulita, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, e Antonio Padellaro, fondatore de il Fatto Quotidiano, si interrogano sul ruolo della democrazia e dell’informazione oggi, in un dialogo guidato dalla conduttrice RAI Mia Ceran. Segue, alle 11.00 un approfondimento su Sky TG24 Revolution con il direttore Giuseppe De Bellis e il giornalista Alberto Infelise, mentre alle 11.45 è tempo di riflettere sul modo in cui la televisione può ancora sorprendere con “Una giornata particolare”, un talk con il conduttore e autore Aldo Cazzullo, la produttrice Simona Ercolani, il regista Claudio Pisano e il direttore di La 7 Andrea Salerno, moderati dalla giornalista di Rai 3 Annalisa Bruchi, che culmina con la consegna del Premio Pulsee Luce e Gas allo stesso Cazzullo. Alle 12.30, Il vicedirettore del Corriere della Sera propone un reading speciale dedicato alla Bibbia.

Il pomeriggio si apre con i sapori e la narrazione della cucina stellata: alle 15.00 Giorgio Locatelli, chef e giudice di Masterchef, si racconta in dialogo con il giornalista enogastronomico Paolo Vizzari. A seguire, alle 15.45, l’Amministratore Delegato della Rai Giampaolo Rossi racconta la sua visione del Servizio pubblico in dialogo con Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Alle 16.30 un panel di grande impatto e ad alto coefficiente giornalistico riflette su “L’informazione nell’era Trump” e sui riflessi della comunicazione politica contemporanea. Partecipano i direttori di molti fra i principali media del paese Michele Brambilla (Secolo XIX), Francesco Cancellato (Fanpage), Emiliano Fittipaldi (Domani), Giuseppe De Bellis (Sky TG24), Luciano Fontana (Corriere della Sera), Andrea Malaguti (La Stampa) e Mario Sechi (Libero) con il coordinamento della giornalista del TG1 RAI Giorgia Cardinaletti.

La serata in Piazza è riservata ai volti amati dal pubblico televisivo: alle 18.00 il conduttore e showman Stefano De Martino dialoga con il critico televisivo di Repubblica Antonio Dipollina, mentre alle 19.00 è la volta di Mara Venier, “signora della domenica” di Rai1, che si racconta al direttore de La Stampa Andrea Malaguti.

Il palco di Piazza Belvedere si apre alle 10.30 con un dialogo tra il giovane divulgatore Edoardo Prati e la giornalista Elvira Serra sul fascino eterno dei classici, tra letteratura e linguaggi digitali. Alle 11.30 si parla di moda italiana tra heritage e innovazione con Alberto Racca CEO del Gruppo Miroglio, Cosimo Dorato Design and Product Director di Trussardi e il direttore di F Luca Dini, guidati dalla giornalista Arianna Chieli. Alle 12.15 il giornalista e conduttore di La 7 Alessio Orsingher e Luisa Ciuni offrono uno sguardo sul fascino eterno della monarchia britannica. Nel pomeriggio, alle 15.00, un confronto dal titolo “Stati Uniti d’Europa” mette a fuoco l’identità e le sfide europee con il giornalista TV Antonio Di Bella, Alessandra Ghisleri, sondaggista e politologa, e l’anchor woman di Sky Tg24 Giovanna Pancheri con la partecipazione di Alessio Orsingher. Alle 16.00 il conduttore RAI Pierluigi Diaco si racconta in un dialogo con Chiara Maffioletti. Alle 17.00 un talk molto intenso su “Storie che fanno la differenza” riflette sul giornalismo d’impatto con Elena Ciccarello direttrice de La Via Libera, l’economista e direttore della Fondazione Agnelli Andrea Gavosto, il giornalista de L’Unione Monregalese Marco Turco e la conduttrice della trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar Sara Zambotti, moderati da Marco Ferrando, vicedirettore de L’Avvenire. Chiude la giornata alle 18.00 l’incontro con Tommaso Zorzi, influencer da 2.000.000 di followers, in dialogo con Chiara Maffioletti.

La giornata di Piazza Carlo Alberto comincia con Anna Zhang, vincitrice di Masterchef 2025, in un confronto culinario con Paolo Vizzari sulle influenze orientali nella cucina italiana. Alle 11.00 il Managing Editor Bloomberg Tommaso Ebhart ed Emilio Targia, scrittore e conduttore di Radio Radicale esplorano il potere delle grandi biografie, da Sergio Marchionne a Miuccia Prada. Nel pomeriggio, alle 15, il conduttore radio e podcaster Gianluca Gazzoli condivide il suo “Passa dal BSMT”, mentre alle 16.15 arriva Nek, protagonista con il conduttore di Radio Capital Luca De Gennaro di un viaggio tra musica, parole ed emozioni. Alle 17.00, si racconta la scrittura per la TV con gli autori Andrea Zalone (Fratelli di Crozza), Giovanni Benincasa e Pietro Galeotti, moderati da Alberto Infelise. Alle 18.00 il produttore e musicista Mauro Pagani, in un dialogo musicale con Luca De Gennaro. Alle 19.00 chiude la giornata l’incontro con l’attrice comica Beatrice Arnera e Andrea Pisani, metà dei PanPers, coppia nella vita e in scena, intervistati da Roberto Pavanello.

DOMENICA 25 MAGGIO

La giornata conclusiva, si apre in Piazza Umberto I alle 10.30 con uno dei momenti più attesi: Diego Bianchi “Zoro” e il direttore di La7 Andrea Salerno dialogano con Alberto Infelise sull’esperienza di Propaganda Live tra satira, cronaca e militanza. Alle 11.30, l’Amministratore Delegato di Italian Radical Design Charley Vezza e l’artista Francesco Vezzoli parlano di arte e design in un confronto moderato da Nicolas Ballario. Alle 12.30, spazio al giornalismo: Enrico Mentana, direttore del TG La7, e Mario Orfeo, direttore de la Repubblica.

Nel pomeriggio, alle 15.00, il programma cult “Case a prima vista” si presenta al pubblico con il cast al completo (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Nadia Mayer, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Corrado Sassu), seguito alle 16.00 dal giornalista e conduttore Alberto Matano, che dialoga con Elvira Serra sulla narrazione dell’attualità. Alle 17.00, è la musica a prendersi il centro della scena con Diodato, intervistato da Luca De Gennaro. Alle 18.00 un imperdibile dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale con il giornalista Virman Cusenza, Padre Paolo Benanti membro del Comitato sull’I.A. delle Nazioni Unite ed Emanuele Castagno Executive Vice President RINA, moderati da Andrea Malaguti. Alle ore 19.00 si chiude con “Cuori”, la serie tv Rai raccontata dall’attrice protagonista Pilar Fogliati, con Giannandrea Pecorelli, Produttore cinematografico - Aurora TV e Paolo Manera direttore di Film Commission Piemonte, moderati da Alberto Infelise.

A Piazza Belvedere alle 11.00 si apre con i manager Lucio Presta e Moira Mazzantini, protagonisti del talk “Tra cinema e TV, gli agenti delle star”, intervistati da Chiara Maffioletti. Alle 12.00 la giornalista RAI Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo spiegano in modo semplice e accessibile l’economia prendendo spunto da libro “Ricchi o poveri? della stessa Bruchi.

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’economista ed ex ministra Elsa Fornero sarà intervistata da Andrea Bignami autore e conduttore di Sky TG 24, mentre alle 16.30 il fotografo Fabrizio Ferri e lo storico dell’arte e divulgatore Iacopo Veneziani discuteranno di arte, parole e immagini con l’autore Pietro Galeotti.

In Piazza Carlo Alberto la mattinata comincia alle 10.00 con “Complimenti per la trasmissione”, talk tra i giornalisti Maurizio Mannoni e Francesco Specchia, moderati da Emilio Targia. Alle 11.00 un focus su sostenibilità e ambiente con il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, Federico Ferrazza direttore Green&Blue di GEDI e Monica Pasquarelli consigliera di amministrazione di CORIPET e Teo Musso, Founder Birra Baladin, moderati da Doris Zaccone, conduttrice di Radio Capital. Alle 12.00, in collaborazione con COALVI, assisteremo a uno show cooking dello chef Cristiano Tomei con Luca Varetto che spiegherà la qualità della carne di Fassone piemontese, guidati da Paolo Vizzari.

Nel pomeriggio, alle 15.30, Fabio Canino dialoga con Chiara Maffioletti, mentre alle 16.30 la giornalista RAI Donatella Bianchi riceve il Premio CORIPET e si racconta a Alberto Infelise tra Linea Blu, impegno ambientale e politica. Alle 17.30 chiude il Festival con leggerezza e ironia Federico Basso, vincitore di LOL, in un incontro sul confine tra comicità, social e televisione, intervistato da Roberto Pavanello.