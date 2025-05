Domenica, Musica! – Recital pianistico di Irene Veneziano

Prosegue con un appuntamento straordinario la rassegna “Domenica, Musica!” della Fondazione Fossano Musica: domenica 11 maggio alle ore 17 presso la Sala Grande Giovanni Mosca di Palazzo Burgos si esibirà in recital una delle più apprezzate pianiste italiane della scena internazionale, Irene Veneziano.

Artista dal curriculum straordinario, Irene Veneziano ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dal Teatro alla Scala di Milano (dove ha debuttato nel 2011) alle sale di Cina, Europa e Sudamerica, collaborando con nomi illustri della scena musicale. Vincitrice di oltre trenta premi in concorsi nazionali e internazionali, è stata semifinalista al celeberrimo “International Chopin Piano Competition” di Varsavia e finalista all’“International German Piano Award” di Francoforte.

Il programma proposto a Fossano è un raffinato viaggio tra le pagine più poetiche e brillanti del repertorio romantico e post-romantico, con una particolare attenzione al repertorio polacco. Accanto ai celebri Notturni, Ballate e Scherzi di Fryderyk Chopin, spiccano le eleganti miniature e i virtuosismi di Ignacy Jan Paderewski, figura storica e musicale di rilievo, e le originali composizioni di Karol Szymanowski, tra i più importanti autori del primo Novecento.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle interpreti più raffinate del panorama pianistico contemporaneo, in un luogo suggestivo come la Sala Giovanni Mosca di Palazzo Burgos, sede della Fondazione Fossano Musica.

Ingresso: € 10 intero - € 7 ridotto

Prenotazione consigliata su https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/irene-veneziano-piano-summit

Per info: segreteria@fondazionefossanomusica.it | tel. 0172.60113

www.fondazionefossanomusica.it