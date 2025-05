Martinana Po: Andrea Bodrero presenta il giallo “Aiutami. Un omicidio a Cuneo”

“Aiutami. Un omicidio a Cuneo” è il titolo del libro giallo scritto da Andrea Bodrero nell’ambito della rassegna “Chiacchiere con l'autore” organizzata dall’associazione culturale “Giovanni ‘Netu’ Borgna”, venerdì 9 maggio alle 21, nella sede del sodalizio, in via Marconi 4, a Martiniana Po.

Il romanzo, fresco di stampa, è stato pubblicato dalla casa editrice Nerosubianco di Cuneo ed è il secondo libro di Bodrero dopo il volume dedicato al Carnevale di Lagnasco, paese dove l’autore vive e lavora, intitolato “Eravamo giovani e belli”.

Durante la presentazione del romanzo l’autore dialogherà con la giornalista Anna Maria Parola.

Bodrero, operaio con molte passioni, ha deciso di inseguire il sogno di scrivere un libro, nonostante non si consideri uno scrittore o un esperto di letteratura.

Spinto dalla determinazione e dal desiderio di non avere rimpianti, è riuscito a pubblicare il suo primo thriller.

L’idea del libro è nata da un sogno fatto nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2020, che gli è rimasto impresso come un film e lo ha ispirato a costruire la trama.

Proprio in quel periodo, in cui c'era il lockdown dovuto al Covid, Bodrero ha riscoperto la passione per la lettura, con particolare predilezione per autori come Ken Follett, Clive Cussler e Dan Brown, che hanno influenzato il suo stile narrativo.

Dopo aver preso appunti e sviluppato l’intreccio, ha scelto di ambientare la storia a Cuneo compiendo vari sopralluoghi in bicicletta per rendere credibili le ambientazioni.

Il percorso di scrittura è stato complicato e spesso interrotto dalle difficoltà della vita, ma il sostegno della famiglia, in particolare dei nipoti Luca e Paolo, e l’incoraggiamento degli amici lo hanno aiutato a completare il romanzo nell’ottobre 2023.

La casa editrice ha ritenuto il manoscritto meritevole di pubblicazione e, con le dovute revisioni, il sogno di Bodrero si è concretizzato.

Nel libro ha inserito elementi a lui cari, come la famiglia, l’amicizia, la musica e la passione per i rally, creando una sorta di "colonna sonora" che accompagna la narrazione.

Tutte le canzoni citate nel libro si possono trovare su Spotify all’interno del profilo “andreabodrero” nella playlist dal titolo “Aiutami”.

I personaggi, ispirati a persone reali del suo ambiente personale, sono stati inseriti nella storia in modo discreto e fantasioso, mantenendo la privacy.

Info: 345-4534564.

Ingresso libero.