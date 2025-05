StraSavian sempre più solidale e green: i proventi della manifestazione sosterranno l'abbattimento delle barriere architettoniche

Solidale e attenta all'ambiente. Sono queste, anche per l'edizione 2025, le due caratteristiche principali della StraSavian, la camminata-corsa non competitiva in programma il 17 maggio (in via eccezionale di sabato, per la concomitanza con altri eventi).

Riguardo l'aspetto della beneficenza, questa edizione della manifestazione sosterrà il progetto promosso dall’Emporio Solidale Caritas “Betlèhem” per completare la realizzazione di una rampa di accesso ai locali di corso Nazario Sauro. Oltre a tale iniziativa di abbattimento delle barriere architettoniche, il ricavato della StraSavian sosterrà come sempre i progetti sociali del Comune di Savigliano legati al sostegno al reddito e all’abitare, a favore di nuclei familiari in difficoltà.

La kermesse sarà poi, ancora una volta, green. Presso l’arrivo, al parco Graneris, sarà installata una casetta per l’acqua, a cui tutti i partecipanti potranno accedere. L'invito è dunque quello di munirsi di borraccia.

Il costo è di 4 euro a persona per gli adulti, 2.50 euro per i minori di 14 anni e gli amici a quattro zampe. Le iscrizioni termineranno giovedì 15 maggio, alle 12, per i gruppi, e venerdì 16 maggio maggio, alle 12, per i singoli. Sarà possibile iscriversi anche nella mattinata di sabato 17, prima della partenza (in questo caso non si avrà diritto ai gadget).

Sono previsti numerosi premi e riconoscimenti: all’istituto scolastico più numeroso, alla classe più numerosa, al gruppo più numeroso, alla persona più giovane e meno giovane e all’associazione di volontariato con più partecipanti.

Per informazioni: www.comune.savigliano.cn.it