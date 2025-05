La lista di Lombardo “Insieme per Sanfront” ha come unico ostacolo il raggiungimento del quorum

Una sola lista in corsa a Sanfront dove, domenica 25 e lunedì 26 maggio, si voterà per uscire dalla fase di commissariamento del Comune e ripristinare così il regolare cursus politico amministrativo nel paese della media valle Po. L’unica lista, che non avrà altri competitor se non il quorum da raggiungere affinchè l’elezione sia valida, ha voluto l’evocativa denominazione di “Insieme per Sanfront” proprio per ribadire il concetto di unità e ha come candidato sindaco il geologo ed ex vicesindaco Francesco Lombardo.

Così la composizione della formazione: Beltrando Sonia, 51 anni, insegnante scuola secondaria; Brondino Alessio, 31 anni, libero professionista; Brondino Massimiliano, 53 anni, autista; Brondino Patrick, 24 anni, falegname; Dossetto Bruna, 36 anni, mamma a tempo pieno; Dossetto Paolo, 31 anni, informatico; Martino Federica, 34 anni, operaia; Meirone Danilo, 49 anni, autista; Rancurello Valerio, 50 anni, quadro aziendale; Simonelli Gianni, 53 anni, funzionario commerciale.

Questo il messaggio indirizzo dal candidato sindaco Lombardo ai suoi concittadini quando mancano una ventina di giorni al voto.

“Cari cittadini,

è con passione, responsabilità e uno sguardo rivolto al futuro che mi presento a voi come candidato sindaco del Nostro paese. La mia candidatura nasce da un desiderio profondo: ridare voce alla comunità, rinsaldare i legami che ci uniscono e costruire, insieme, un paese in cui ciascuno possa sentirsi parte attiva e protagonista. Oggi più che mai, sentiamo il bisogno di coesione. Di guardare negli occhi i Nostri vicini e sentirci parte di un progetto comune. Questo è il cuore della Nostra proposta: ritrovare il senso di appartenenza, valorizzare ciò che ci unisce e affrontare insieme le sfide che ci attendono.

Un punto fondamentale del Nostro impegno sarà ricreare un legame autentico con i giovani. Vogliamo ascoltarli, coinvolgerli, dare loro spazio e fiducia. I giovani non devono solo essere destinatari di politiche, ma attori protagonisti della vita pubblica: attraverso iniziative culturali, sportive, educative e imprenditoriali, creeremo opportunità concrete per farli crescere nel e con il paese. Crediamo inoltre che la crescita del nostro territorio passi dalla collaborazione, non dall’isolamento. Le nostre associazioni, i gruppi di volontariato, le realtà culturali e sportive rappresentano una risorsa preziosa. Costruiremo una sinergia reale tra amministrazione e associazioni, favorendo un dialogo costante, progetti condivisi e una gestione partecipata delle attività e degli spazi comuni.

Infine, vogliamo proporre un’amministrazione giovane, dinamica, competente, presente nelle sedi comunali e sul territorio, che sappia rappresentare con credibilità il presente e il futuro della nostra comunità. Amministratori capaci di ascoltare, di agire con trasparenza e con una visione chiara per i prossimi anni”.