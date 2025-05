21ª Giornata Nazionale del Naso Rosso: una festa di sorrisi e colori ad Alba

Domenica 18 maggio, in occasione della 21ª Giornata Nazionale del Naso Rosso, i clown di corsia dell’associazione L'Arcobaleno V.I.P. Alba-Bra ODV, in collaborazione con VIP Italia ODV – Viviamo in Positivo, vi aspettano nel cuore di Alba, in Piazza del Duomo, dalle 11 alle 18, per una giornata indimenticabile all’insegna della gioia, dell’inclusione e della solidarietà.

Sotto lo slogan “Fai nascere un sorriso!”, l’evento porterà in piazza il mondo colorato e travolgente dei volontari clown, con un ricco programma di attività gratuite pensate per grandi e piccini:

Bans e balli

Giochi e laboratori creativi

Truccabimbi

Bancarella solidale

Angolo dei sogni

Info point sulle attività dell’associazione

Alle 15:45, appuntamento speciale con lo spettacolo “Favole e Magia”, che incanterà bambini e famiglie con storie e illusioni divertenti.

La Giornata del Naso Rosso è un’occasione per conoscere da vicino il mondo del volontariato clown e per sostenere le attività che ogni giorno portano sorrisi nei reparti ospedalieri, nelle case di riposo, nelle comunità e ovunque ci sia bisogno di un gesto di umanità.

Vi aspettiamo numerosi, con il naso rosso e il cuore aperto!