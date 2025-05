Bocce, volo A2: l’Auxilium Saluzzo prepara la final four

Per la specialità volo, nel campionato di A2, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo chiude la fase di promozione con un pareggio esterno sui campi di Torino, contro Pozzo Strada.

Ora il team saluzzese prepara per la final four, che si giocherà il fine settimana del 17 e 18 maggio a Castelnuovo Don Bosco.

Nella prima giornata del campionato di società under 18, successo contro il Veloce Club Pinerolo, per 11 a 3.

Prossimo appuntamento, domenica 11 maggio alla Bocciofila Novese.

Stop, per gli under 15, nella seconda fase interregionale giocata giovedi 1 maggio, sconfitti dalla Chiavarese. Per la specialità petanque, nella serie A, sconfitta casalinga per 8 a 14 contro Ab Genovese: si ritornerà in campo per il massimo campionato di società, il 24 maggio, sempre in casa, contro Vita Nova.

Nel campionato di promozione femminile, due pareggi per la compagine saluzzese di Franco Vottero, contro Centallese e Biarese. La regular season,si concluderà domenica 18 maggio, con l’Auxilium Saluzzo, attualmente al secondo posto in classifica, giocare contro Borgonese e Bisalta.

Nella selezione provinciale ai campionati italiani di categoria C, prova individuale, primo posto e qualificazione, per Christian Penna.