Tennis. Il Country Club Cuneo ha presentato le sue squadre, illustrando attività ed obiettivi: "Risultati importanti, frutto del grande impegno di tutta la squadra" [FOTO e VIDEO]

Un pomeriggio speciale quello di ieri per il Country Club Cuneo che ha presentato la sua attività e le sue squadre presso il comune, alla presenza delle autorità locali e regionali.

Padrone di casa, l’assessore allo sport del Comune di Cuneo, Valter Fantino, che ha fatto i suoi saluti iniziali sottolineando l’importanza per il territorio di una società come il Country che ha sempre saputo trasmettere valori positivi alla città e ai giovani. Presenti anche l’assessore regionale Paolo Bongioanni che ha ribadito gli stessi valori fondanti che aiutano il tessuto sociale a crescere e Mauro Bernardi, consigliere della Fondazione Cassa Risparmio Cuneo e presidente ATL Cuneo: “Un rapporto a 360° il mio con il circolo – ha sintetizzato – che considero una casa dello sport e un luogo sicuro che ha visto crescere e formarsi più generazioni”.

Così i vertici del club di viale degli Angeli, con in testa il presidente Piercarlo Musso: “Un ringraziamento al Comune, al sindaco e all’assessore – ha esordito – per averci accolti in questo splendido salone – e a tutti i presenti, ragazzi e ragazze, famiglie, staff tecnico, capitani delle squadre, soci del club. Un momento di unione dai grossi significati”.

Presenti anche il direttore Alberto Maniscalco e il direttore tecnico Moreno Baccanelli.

DI SEGUITO LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE MUSSO E DEL DIRETTORE TECNICO BACCANELLI (GUARDA IL VIDEO)

Sala gremita con i volti dei componenti delle squadre agonistiche del Country, ben 21 nelle varie categorie, dalle under alla Over 50 maschile, con le formazioni di punta che rispondo ai nomi di quelle militanti nella serie B2 maschile e nella serie C femminile.

Moreno Baccanelli ha presentato le diverse compagini snocciolando i numeri della Scuola Tennis forte di uno staff composto da professionisti eccellenti nei rispettivi settori. Spazio anche alla presentazione dei tornei ospitati dal circolo, dai giovanili all’Open limitato 2.5, così all’estate ragazzi e al progetto sociale in partnership con LPM.

Al direttore del circolo il compito di parlare del classico torneo internazionale under 18 ITF, in programma ad agosto, che quest’anno porterà il nome di Lilium Cup e rinnoverà la tradizione organizzativa del Country, in passato teatro di grandi sfide internazionali sia maschili che femminili.

In rappresentanza della FITP c’era il delegato provinciale Giancarlo Bandiera che ha portato i saluti del presidente regionale e del presidente nazionale Angelo Binaghi.

Un bel momento di aggregazione e festa per una società che appartiene alla storia del movimento non solo regionale. Un ringraziamento agli sponsor che supportano l’attività, Dino Bike, Gino S.p.A, Casciola Gioielli, e alle Istituzioni da sempre vicine all’attività del Country Club Cuneo. Un momento celebrativo da inserire negli annali del Club.