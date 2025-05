Venti cimeli di Marta Bassino all'asta: c'è tempo fino al 12 maggio per partecipare all'iniziativa benefica

Venti cimeli sportivi di Marta sono, da lunedì 5 maggio, all’asta online tramite Sports Memorabilia Charity Events.

Nello specifico, è possibile aggiudicarsi due tute di gara da Coppa del Mondo (di cui una per l’allenamento – pezzo rarissimo), tre pettorali da gara e due da allenamento, il giaccone invernale ufficiale della Nazionale Italiana, un casco e altri capi d’abbigliamento ufficiale FISI. Tutto rigorosamente indossato da Marta in circostanze di gara o in altri momenti, oltre che impreziosito dal suo autografo.

Il ricavato dell’asta, al netto delle spese di gestione, sarà devoluto in parti uguali all’AITF di Torino (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato) e alla Chordoma Foundation di Durham, negli USA (che si occupa di sostenere la ricerca contro il sarcoma notocordale); una quota minore sosterrà le attività della Play Tennis Academy ASD di Pinerolo.

L'appello è per tutti: fate del bene e portate a casa un pezzo di storia dello sport italiano!

Si può partecipare all'asta fino al 12 maggio (clicca qui)