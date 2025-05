Anas, lavori sulla statale 582 “del Colle di San Bernardo”: chiuso un tratto dalle 21 di stasera alle 6 di domattina

Anas ha programmato un intervento notturno lungo la statale 582 “del Colle di San Bernardo” nell’ambito del territorio comunale di Garessio, dove sono in corso i lavori di consolidamento del corpo stradale con costruzione della base (cordolo) per l’installazione delle nuove barriere laterali di protezione.

Per consentire la sostituzione di un attraversamento idraulico in corrispondenza di una delle aree di cantiere, la statale 582 sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 200 metri a partire dalle 21 di oggi, mercoledì 7 maggio, fino alle 6 di domani giovedì 8 maggio. Il tratto chiuso è localizzato tra Garessio e il confine regionale con la Liguria, all’altezza del km 9.

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sul percorso alternativo locale con indicazioni sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.