Lupo, Bergesio (Lega): "Finalmente declassato lo status di protezione: priorità sia tutelare aree montane e allevatori"

"La nostra priorità è da sempre la tutela delle aree montane, dei nostri agricoltori e allevatori: bene quindi che la plenaria del Parlamento europeo abbia finalmente ridefinito lo status di protezione del lupo, procedendo con il declassamento da 'strettamente protetto' a 'protetto', allineandolo alla Convenzione di Berna. Una battaglia della Lega - a Roma e a Bruxelles - necessaria e di assoluto buonsenso, per tutelare chi lavora la terra e chi non deve perdere il proprio bestiame per colpa di questo predatore".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura.

"Questa è una bellissima giornata per gli agricoltori e gli allevatori italiani, che per troppi anni hanno subito ingenti danni per colpa di una gestione puramente ideologica della sinistra”.